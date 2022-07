El Cadí la Seu tindrà el Casademont Saragossa com a rival més reconeixible en la primera ronda de l'Eurocup Women, que s'ha sortejat aquest divendres al matí. Les urgellenques també hauran de jugar contra el MIthra Castors Braine i davant del vencedor d'una prèvia entre el Grengewald de Luxemburg i l'Sportiva Azoris de Portugal.

El Casademont Saragossa és un adversari prou conegut de les urgellenques, que van deixar les aragoneses fora de la passada lliga per dues victòries a zero en el play-off de quarts de final. Es garanteix un desplaçament curt i favorable, però un rival molt consistent. També serà complicat el Mirtha Castors Braine, vigent subcampió de la lliga belga després de perdre el play-off final de la competició domèstica davant del Malines. El Braine tenia a final de la temporada passada dues jugadores amb passat urgellenc, l'escorta Laure Resimont i la pivot canadenca Quinn Dornstauder.

Pel que fa als dos equips de la prèvia, el Grengewald no sembla massa potent, ja que va caure en els quarts de final de la lliga luxemburguesa, i tampoc no sembla gaire potent l'Sportiva Azoris Hotels, que va quedar eliminat pel Haukar islandès en la prèvia de l'Eurocup de l'any passat.

La competició europea està dividida en dues conferències, est i oest, i passen ronda els dos primers classificats de cada grup i els quatre millors dels vuit grups de cada conferència. Els grups dels equips de la Lliga Femenina Endesa han quedat:

Grup H

Umana Reyer Venècia (ITA)

Rutronik Stars Keltern (GER)

Movistar Estudiantes (LF)

Lointek Gernika (LF)/Phantoms Baskets Boom (BNEL)

Grup I

Mithra Castors Braine (BEL)

Cadí la Seu (LF)

Casademont Saragossa (LF)

Grengewald (LUX)/Sportiva Azoris Hotels (POR)

Grup J

Perdedor del Villeneuve (FRA)/Spar Girona (LF)

La Roche Vendée (FRA)

London Lions (GBR)

Sàsser (ITA)/House of Talents Spurs (BEL)

Grup K

Asvel Feminin (FRA)

Zabiny Brno (CZE)

IDK Euskotren (LF)

BLMA Montpeller (FRA)/Plamen Pozega (CRO)

El tècnic del Cadí, Jordi Acero, ha declarat als mitjans del club que el fet que "no hi hagi cap equip francès al grup és una bona notícia per a nosaltres. El Castors Braine i el Saragossa són bons equips però hi podrem competir. A veure fins on podem arribar".