Així serà la plantilla de jugadors del CE Manresa per a la pròxima temporada

Ampliar els registres de l'equip en atac i tenir més fons d'armari a la banqueta per encarar qualsevol contingència, a la vegada que es donava continuïtat a la majoria dels futbolistes que van assolir el títol de lliga i l'ascens a la Segona Divisió RFEF el primer diumenge de maig. Aquestes han estat les premisses que ha seguit el tècnic Ferran Costa a l'hora de bastir la plantilla amb la qual el Centre d'Esports Manresa debutarà a la que actualment és la quarta categoria del futbol estatal.

No endebades, continuen a l'equip 17 dels 23 jugadors que configuraven la plantilla que va segellar l'ascens. A més, quatre dels sis futbolistes que no són a l'equip mantenen, a hores d'ara, la seva vinculació amb l'entitat. Així doncs, només se n'han deslligat el lateral esquerre Víctor Rodríguez i el mig centre navarclí Nil Garrido, que podria segellar el seu fitxatge pel filial del Club Gimnàstic de Tarragona, el CF la Pobla de Mafumet (Tercera Divisió), durant els pròxims dies.

La principal preocupació del cos tècnic del CE Manresa a l'hora de reforçar l'equip ha estat dotar-lo de més versatilitat ofensiva i capacitat rematadora. Així doncs, els manresans no només han mantingut a la plantilla dos dels màxims golejadors del grup 5è de la Tercera Divisió la temporada passada, Javi López (autor de 12 gols) i Noah Baffoe (11 gols). A aquest duet hi han afegit el gironí Adrià Casanova (10 gols). Per tant, en aquests moments, els blanc-i-vermells tenen un tercet de rematadors capaç de garantir una trentena de gols per exercici. Els fitxatges de David Acedo (FC Vilafranca) i Jaume Pascual (CF Badalona) responen a la voluntat de construir una potent i creativa segona línia d'atac, que la contractació del destre mitja punta manresà Joel Priego ha arrodonit.

Ferran Costa ja ha manifestat públicament que el CE Manresa mantindrà el seu característic estil de joc basat en el futbol combinatiu a la Segona Divisió RFEF. El tècnic de Castelldefels utilitza habitualment diferents estructures d'equip (4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3) per tal que els seus jugadors puguin superar amb més facilitat els reptes tàctics que els planteja l'oponent. Aquesta varietat de sistemes es mantindrà aquest curs esportiu per encarar el desafiament dels camps de grans dimensions o de gespa natural, així com i l'exigència competitiva de la nova categoria.

La cerca de la consecució de la permanència ha incitat el CE Manresa a construir un bloc de 22 futbolistes de nivell similar, qualsevol dels quals pot aspirar a la titularitat. D'altra banda, els tècnics, després de la plaga de lesions que va patir l'equip la temporada passada, han retingut el lateral dret Nil Pradas, el central Jordi de Sande i el davanter Biel Rodríguez Arnaus. Els dos primers han estat cedits a la Fundació UE Tona (Tercera Divisió) i el tercer a la UE Vic (Primera Catalana). El CE Manresa podria recuperar qualsevol d'aquests futbolistes durant el mercat d'hivern.

A més, faran la pretemporada amb el primer equip el porter Arnau Manzano, el central o lateral dret Miquel Nocete i el mig centre defensiu Pablo Fernández. Mitjançant una fórmula que encara s'ha de determinar, Arnau Manzano serà el tercer porter de la plantilla durant el proper exercici, mentre que Miquel Nocete i Pablo Fernández podrien ser cedits per seguir de prop la seva progressió.

El dijous, 4 d'agost, el CE Manresa jugarà els seus primers partits de preparació en el marc del prestigiós Torneig d'Històrics. Just un mes després, el diumenge, 04 de setembre, s'iniciarà la lliga als cinc grups de la quarta categoria estatal. Serà l'hora de la veritat, el moment de gaudir d'una temporada única, la de l'estrena dels blanc-i-vermells a la Segona Divisió RFEF.