El talent de Chima Moneke estarà aquesta nova temporada al servei dels Sacramento Kings de la NBA, on es trobarà amb Mike Brown, que ja el va entrenar a la selecció de Nigèria. Tot i que encara no hi ha un comunicat oficial, se sabia des de fa setmanes que Moneke no continuaria al Nou Congost i avui el periodista Sean Cunningham, proper als Kings, ha confirmat el fitxatge.

Chima Moneke ha estat durant el curs 2021-22 no tant sols una de les grans estrelles del Baxi Manresa sinó també de la Lliga Endesa. Peça cabdal per la plantilla dirigida per Pedro Martínez, que ha jugat els play-off, la Copa del Rei i la final de la Champions League, Moneke va arribar al Bages procedent de l'Orleans de França i ha fet uns promitjos de 14.5 punts i 8.2 rebots per partits a la Lliga Endesa, i de 13.9 punts i 6.3 rebots a la Champions. Pocs dies després del final de temporada, Moneke ja va deixar entreveure a les seves xarxes socials que el pas pel Manresa s'havia acabat. Del nucli que va meravellar el món del bàsquet, ja n'han marxat Joe Thomasson al Zenit de Sant Petersburg, Ismael Bako a la Virtus de Bolonia i, ara, Chima Moneke als Kings de la capital de Califòrnia. A més, Sylvain Francisco està disputant la lliga d'estiu amb els Milwaukee Bucks de la NBA -l'equip campió del 2021 i on hi juga Antetokoumpo- i el seu nom s'ha associat al Maccabi de Tel Aviv. Luke Maye tampoc continuarà, en el seu cas perquè el club no ha volgut renovar el vincle, Vaulet continuarà després que hagi acceptat l'oferta del Baxi un cop acabat el període de tempteig, i Yankuba Sima, que tampoc ha rebut ofertes, ha de decidir si agafa la proposta del Baxi per continuar al Nou Congost. Els Sacramento Kings volen tornar a volar alt Fa setze anys que els Kings no trepitgen els play-off de la NBA, una autèntica ferida esportiva que el nou tècnic, Mike Brown, ex-Cavaliers i ex-Lakers, intentarà redreçar de la mà de jugadors com Domantas Sabonis, Harrison Barnes, De'Aaron Fox i Kevin Huerter, entre altres. Chima Moneke arriba a un equip de la Conferència Oest amb urgències esportives. Als Kings, Moneke també coincidirà amb Jordi Fernández, un dels ajudants de Brown en l'staff tècnic de l'equip. Curiosament, Pedro Martínez ha estat uns dies a Sacramento vivint de prop la pretemporada de l'equip de la NBA convidat per Fernández.