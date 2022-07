El base Nicolás Laprovittola i el Barça han arribat a un acord per a ampliar el contracte de l'argentí fins al 30 de juny de 2026, segons va informar aquest dissabte el club català.

Laprovittola, de 32 anys i al qual encara li quedava una temporada com a blaugrana, estén la seva vinculació tres campanyes més. Un premi merescut al seu primer any en el Barça, amb el qual ha jugat 89 dels 90 partits que va disputar l'equip.

El jugador de Morón ha format part del quintet ideal de la Lliga Endesa gràcies als seus 9,3 punts (56% en tirs de dos) i 2,5 assistències per partit. I quant a Eurolliga, ha completat el seu millor curs a Europa fent una mitjana de 9,6 punts (44% en triples) i 3,1 assistències.

"Estic molt feliç. El curs passat vaig fer un pas endavant i el Barça torna a confiar en mi per molt de temps. Mai m'havia passat. Anem per totes amb l'equip i el club, queden moltes coses per davant i espero guanyar molts títols", va afirmar després de la seva renovació.

Laprovittola, que abans de jugar al Reial Madrid va militar al Joventut de Badalona, s'ha adaptat a la perfecció a Barcelona. "Una ciutat molt bonica per a la meva família", va destacar. "La meva filla, Bruna, parlarà català abans que jo -riu- i estem molt feliços".