Saber primer amb qui comptes per poder saber qui necessites per reforçar-te. És el lent moviment que està duent a terme el Baxi Manresa aquest estiu per configurar la plantilla de la temporada vinent. Un grup de jugadors que no se sap si serà de dotze o de més basquetbolistes, a l’estil de molts moments del curs passat per la falta d’un equip vinculat, i al qual falta gairebé tot el joc interior.

L’anunci de la renovació de Juampi Vaulet deixa un panorama de superpoblació en la posició de tres en contrast amb altres llocs de l’equip, com ara el de cinc i segurament el de dos, en què no n’hi ha cap.

Totes les renovacions o les continuïtats de jugadors de la temporada passada han de deixar espais per saber a partir d’on s’ha de començar a construir, però encara no se saben al cent per cent. Per exemple, Yankuba Sima no ha rebut cap oferta durant el període en què ha estat en llista de tempteig, però tampoc no ha renovat i ni el club, ni el seu entorn, no han ofert una resposta definitiva sobre què vol fer. Saber quin és el seu futur és essencial i s’entén, com va dir el Baxi a Regió7 divendres, que serà el primer moviment que s’ha de fer. Ara mateix, l’aspecte de la plantilla és el següent.

Els dos Danis completen el base

La continuïtat de Dani Pérez era una de les voluntats clares del club. El base internacional ha tingut ofertes, però sembla que es decanta per quedar-se al lloc on ha jugat millor de tota la seva carrera, i amb un entrenador amb qui s’entén com Pedro Martínez. Al seu costat, un Dani García que, lesions a part, es va consolidar en la campanya passada i que té prou galons per ser el segon director de joc. Caldrà veure si es busca un tercer base, tot i que el de l’any passat, Francisco, va acabar sent més un dos.

Sense escortes

Amb la marxa de Thomasson i Rafa Martínez, la posició s’ha quedat buida. El club no ha dit res sobre una possible continuïtat de Brancou Badio. Per tant, faltarien dos fitxatges en aquesta part de l’equip, comptant que Jou es quedi jugant de tres, com ha fet sempre amb Pedro Martínez. Tenint en compte les característiques de tots els altres jugadors de perímetre, un d’ells, o tots dos, han de ser anotadors.

Tres per un lloc

Per contra, en la posició de tres, com el seu nom indica, hi ha tres jugadors. Valtonen i Jou són els que van començar la temporada anterior i Vaulet és qui va arribar per rellevar el capità quan es va lesionar. Ara que ja està recuperat, s’espera que torni a actuar en aquesta posició. També és cert que Valtonen va haver d’acostumar-se a jugar més a l’exterior l’any passat per falta de bases i que Vaulet, en l’any 2020-21, va jugar partits de quatre per les lesions d’Eulis Báez, però, en principi, tots tres juguen del mateix i ja es veurà com es pot gestionar.

Relleu per a Moneke i Maye

Amb l’única presència de Steinbergs, si el Baxi vol repetir el dibuix de la temporada passada, amb tres quatres i dos cincs, faltaran dos fitxatges importants en la posició d’ala-pivot. Un ha de ser el relleu de Moneke i l’altre, el de Maye. Caldrà veure quins perfils es busquen, si un de potent com el nigerià i l’altre que obri el camp, com el nord-americà. El rendiment del primer va ser prodigiós i el del segon, no del tot satisfactori, com demostra el fet que el club no exercís la clàusula per renovar-lo. Han sonat els noms de l’ala-pivot de l’Andorra Tyson Pérez i de Pierre Oriola, que també pot actuar de cinc.

Per damunt del cèrcol

Amb el dubte de Sima, es buscarà un relleu de Bako. El bon resultat de l’any passat fa pensar en un cinc físic i no tant en un millor en el pal baix, com eren Kravish i Eatherton. Si el gironí no segueix, caldrà veure quin esquema se cerca per a tot el joc interior. La temporada passada, després de la lesió de Bako, Pedro Martínez va dir que potser s’havien equivocat en la configuració de la plantilla. Veurem per què aposten aquest cop.