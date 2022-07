Així, Marc Peñarroya, que ha descendit amb el Palma, va estar set minuts i mig a la pista, sobretot al final del segon període, en què va anotar 2 punts i va repartir una assistència sota l’atenta mirada del seu pare, Joan Peñarroya, entrenador del Cazoo Baskonia, que era a la graderia.

Devia marxar més content, pel triomf, que el pivot Ondrej Hustak, malgrat que el txec va fer millor partit. El jugador interior, el fitxatge del qual es va iniciar a principi de la temporada passada i que ha jugat cedit al Zentro, de LEB Plata, amb Toni Naspler i Musa Sagnia, que ja han debutat amb el primer equip, va fer un bon partit. Va anotar 13 punts i va demostrar que té qualitat obrint el camp ja que, a part d’anotar a prop de la cistella, va ficar tres triples dels quatre intentats.

Domini espanyol des de l’inici

Pel que fa al partit, tret de la cistella, precisament, de Hustak en els primers segons, Espanya va dominar amb força comoditat. De fet, va clavar un parcial de 9-0 per començar, amb bones prestacions del blaugrana Caicedo i del jugador del València Millán Jiménez. La diferència va pujar aviat per damunt dels deu punts i va ser de dotze en el primer descans.

En el segon quart, semblava que tot estava dominat per part del conjunt de Joaquín Prado, però un petit parcial va permetre que els txecs comprimissin la distància (42-39), ampliada a cinc punts a la mitja part (46-41).

A la segona meitat, el domini del base del Reial Madrid Juan Núñez va ser total. Va portar el partit cap allà on volia en tot moment i Espanya va arribar a escapar-se de 14 punts (68-54). Els darrers deu minuts ja van ser un tràmit, amb una diferència que es va arribar a enfilar a prop dels vint punts (83-65) i que va acabar en 17 amb uns minuts definitius molt plàcids per als espanyols.

L’equip estatal va debutar dissabte amb un triomf contra Lituània

La selecció espanyola de bàsquet sub-20 va estrenar-se en el Campionat d’Europa que es disputa a Montenegro amb una victòria en el partit inaugural, disputat dissabte a última hora a Podgorica. Espanya es va imposar per 65-75, amb tres minuts jugats, un rebot i una assistència per a Marc Peñarroya. El jugador del Joventut Miguel Allen i el del valència Millán Jiménez, amb 11 punts cadascun, van ser els màxims anotadors de la formació hispana.

En l’altre partit del grup, la selecció de la República Txeca es va imposar a Ucraïna per 98-86, en un enfrontament en què l’esmentat Hustak també va anotar 13 punts i va capturar 8 rebots. En l’altre partit del grup que es va jugar ahir, la selecció ucraïnesa es va imposar a Lituània per un ajustat 71-69, la qual cosa li dona moltes possibilitats d’acabar la primera fase del grup C en la tercera posició final.

Avui, Espanya juga contra Ucraïna a les 14.15 hores i la República Txeca s’enfrontarà a Lituània a les 18.45 hores. En aquesta primera fase del torneig no hi ha conjunts eliminats i només serveix per posicionar-se de cara als vuitens de final. En cas de quedar primera de grup, Espanya jugaria contra la quarta del grup D, que tot indica que serà l’amfitrió, Montenegro.