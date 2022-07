L’última assistència de Carlos Pérez

Quan es va preparar per executar el servei de la primera falta comesa pel FC Joanenc en el duel de la darrera jornada del grup 4t de Segona Catalana que havia de decidir si serien els amfitrions o el FC Pirinaica l’equip que assoliria l’anhelat ascens de categoria, el manresà Carlos Pérez Carlitos ja sabia que aquell era el seu últim partit després de jugar durant 21 temporades, de forma ininterrompuda, a les competicions futbolístiques catalanes amateurs.

Durant el minut i escaig que va transcórrer entre la infracció comesa sobre David Cabezas i el servei, Carlos Pérez potser va pensar en la qualitat humana del vestidor vermell; en les llàgrimes que havia vist vessar a alguns dels seus companys després de perdre a Berga, dues setmanes enrere, o en el contingut de la xerrada que va mantenir tota la plantilla abans d’afrontar el matx contra la UE Castellar. Sigui com sigui, el jugador establert a Súria, que als 38 anys ja havia facilitat assistències decisives o marcat gols transcendents en altres ocasions, va prendre la determinació de posar en pràctica una jugada d’estratègia ideada per Oriol Hontangas. Va simular que servia dues vegades, però no ho va fer fins a la tercera, quan la defensa de l’oponent ja s’havia destarotat. El central Matthew Rodríguez va rematar la centrada a gol i va fonamentar una victòria que conduiria el FC Pirinaica a Primera Catalana al final del partit (0 a 1).

«Va ser la cirereta del pastís, la millor manera de tancar la meva trajectòria esportiva», emfasitza Carlos Pérez. La possibilitat de jugar a la màxima categoria del futbol territorial català no el va fer desdir de la decisió presa. «Tinc una filla de 21 mesos, la Vera, i vull gaudir intensament de la seva infantesa. Aquest darrer exercici, els dies que havia d’anar a entrenar-me amb l’equip, només tenia una hora per fer-ho».

En els 21 cursos esportius que han transcorregut des que va debutar a Segona Regional amb la desapareguda AE El Calvet, Carlos Pérez ha assolit dos títols de lliga i set ascensos de categoria, a més de convertir-se en un dels davanters més respectats de la Catalunya central. Tot i això, el manresà afirma que «el que dona sentit a la meva carrera esportiva són les amistats autèntiques i per a tota la vida que he fet en el món del futbol», i remarca que «el que més trobaré a faltar és l’ambient del vestidor: retrobar-se amb els companys en el primer entrenament de la setmana, compartir amb ells vivències i conjurar-se per assolir objectius». Finalment, Carlos Pérez vol agrair el suport insubornable del seu pare, Toni Pérez, de 69 anys. «Ha estat al meu costat fins a l’últim partit», certifica el destre davanter.

D’aplegapilotes del pare al Calvet

La passió pel futbol va arrelar en l’imaginari de Carlos Pérez per via paterna. «El pare va practicar aquest esport quasi fins als 50 anys. No recordo haver-lo vist competir a les lligues federades amateur, però sí que se’ns enduia a mi i al meu germà Óscar per fer d’aplegapilotes dels partits que jugava amb l’equip de veterans de la Penya Bètica al camp de sorra del mig dels tres que hi havia a la zona esportiva del Congost».

La proximitat de la llar de l’àvia paterna va determinar que el primer equip del manresà fos la UE la Balconada. La dèria pel futbol era tan intensa que Carlos Pérez encara recorda el seu disgust «per haver de deixar un partit al descans per assistir a un acte litúrgic de preparació de la primera comunió».

Els equips base del Centre d’Esports Manresa van acollir la major part de la seva etapa formativa. El talentós davanter destaca d’aquesta etapa «l’excel·lència en el tracte de David Vila, el tècnic que vaig tenir els dos anys d’aleví». Tot i això, la majoria d’entrenadors es van fixar més en el seu físic escarransit i mai va poder jugar en els primers equips (A) de les diferents categories d’edat. «Sempre he estat menut. A hores d’ara, faig 1,67 m», explicita. El manresà tenia la sensació que «no s’aprofitaven prou les meves aptituds» i, per això, ja com a juvenil, va fitxar pel Club Gimnàstic de Manresa. Just abans d’iniciar el tercer any de juvenil, Carlos Pérez va tenir dubtes sobre la idoneïtat de continuar jugant a futbol. Aleshores, el seu germà Marcos Pérez el va convèncer per incorporar-se a l’AE El Calvet, que acabava d’assolir un històric ascens a Segona Regional (Tercera Catalana). El conjunt guardiolenc només va militar a la nova categoria el curs esportiu 2001-02, però l’experiència va permetre a Carlos Pérez «reconciliar-se amb la pràctica del futbol» i fitxar pel CE Marganell, encoratjat per Carlos Hernández.

Tres ascensos i el primer títol

La progressió de Carlos Pérez va ser exponencial durant els sis exercicis següents. No endebades, el manresà va assolir tres ascensos de categoria i un campionat de lliga. Després de perdre la primera eliminatòria d’ascens que va jugar amb el CE Marganell (temporada 2003-04), un gol d’or de vaselina del davanter a la pròrroga al camp del CF Santa Eulàlia de l’Hospitalet (minut 100) va propiciar l’ascens dels bagencs a Primera Territorial (Segona Catalana) al final de l’exercici següent. «Aleshores, ja m’havia compromès amb Xavi Posas per jugar a l’Atlètic Gironella la temporada 2005-06. L’ascens del CE Marganell em va fer dubtar, però vaig optar per mantenir la meva paraula», assenyala.

L’estada a l’equip del Baix Berguedà va ser breu però fructífera. Els groc-i-blancs van pujar a Territorial Preferent en superar l’Amer a les fases. El fitxatge de Roger Pont va obligar el manresà a buscar minuts al CE Sant Feliu Sasserra (Primera Territorial). Dos anys després, el segon cap de setmana de maig, un gol de Carlos Pérez a Sant Celoni (min 81) va certificar el títol de lliga i l’ascens a Territorial Preferent de l’equip de Víctor Vera (0 a 2). A més, aquell exercici va tenir un reeixit epíleg. Els santfeliuencs es van enfrontar al CE Sabadell (Segona B) en partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. Carlos Pérez va batre el porter vallesà quan tot just s’havien consumit 30 segons de la confrontació i els arlequinats no van trobar la fórmula per empatar el matx i van caure eliminats (1 a 0).

Dur la Pirinaica al cim de Primera

Carlos Pérez va militar dues temporades més al CE Sant Feliu Sasserra, ambdues a Territorial Preferent. L’estiu del 2010, després del descens de categoria dels bagencs va contribuir a la recuperació del primer equip del Club Gimnàstic i, quan aquest es va haver de dissoldre per qüestions econòmiques, a la configuració del CE Manresa B. Els últims quatre exercicis ha jugat amb el primer equip del FC Pirinaica. En aquest període, els vermells han pujat dos cops de categoria, fins assolir el cim de la Primera Catalana.