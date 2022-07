«Marxo cap a Itàlia per poder sentir-me com un jugador de bàsquet professional»

Que a Manresa hi hagi un equip a la màxima categoria del bàsquet nacional no és cap garantia per a aquells joves talents que somien en dedicar-s’hi. Miquel Oliva Campabadal (Manresa, 2000), format al Paidos i al Manresa i havent passat per diferents equips de la Catalunya Central, ha decidit marxar a Canosa di Puglia, Itàlia, per a perseguir el seu somni i convertir-se en jugador de bàsquet professional. Un camí que Oliva reconeix que no ha estat fàcil però que sempre ha estat el seu somni. «Des de petit he volgut ser professional, però també he tingut en compte els estudis», de fet, Oliva acaba de graduar-se en ADE a la Universitat de Barcelona.

Qui és el seu referent basquetbolístic?

Des d’un punt de vista personal, Rafa Martínez. Des de petit he anat al seu campus i veure algú que va seguir uns passos similars als que he seguit jo i que ha aconseguit títols importants, em fa idolatrar-lo. Des d’un punt de vista de joc, sempre m’ha agradat molt Ricky Rubio. Un jugador català que ha arribat al més alt d’aquest esport i que demostra que no cal ser americà i mesurar dos metres per viure del bàsquet.

Com definiria el seu estil de joc?

Sóc un base que pot jugar d’escolta a qui li agrada molt fer jugar a l’equip, però que és capaç d’anotar quan això és el que convé a l’equip. Quan millor m’ho passo és quan l’equip corre i ofereix un joc vistós al públic.

Com sorgeix l’oportunitat de jugar al Canusium Basket?

Un preparador físic amb qui tinc molt bona relació em va parlar d’una agència italiana que a ell li havia servit per marxar i convertir-se en professional fora d’Espanya. Quan el Canusium va veure el meu vídeo van contactar amb mi i em van oferir ser el timó d’un projecte ambiciós que pretén arribar a la primera o segona divisió del bàsquet italià.

Quantes temporades hi té previst jugar?

El contracte amb el club és d’una temporada i amb l’agència Diviaso Agency de dos.

Va a Itàlia per jugar a una categoria equivalent a la que ha jugat aquest any a Vic. Quin és l’objectiu d’aquesta decisió?

Reviure la sensació que vaig experimentar quan vaig formar part de l’equip de pretemporada del Manresa l’any que van estar a LEB Or. Menjar, entrenar, dormir, ... en definitiva, viure exclusivament pel i del bàsquet.

Dos equips italians juguen a l’Eurolliga i tres a l’EuroCup. Creu que Itàlia és un bon lloc per acabar de formar-se com a jugador?

La veritat és que sí. Quan penso en una lliga europea de nivell, excloent l’espanyola, em ve al cap la italiana. Formar part d’un projecte que aspira a convertir-se en un equip rellevant dins la Sèrie A i tenir la oportunitat de competir amb rivals d’entitat em sembla una oportunitat massa bona per deixar escapar.

La proposta li arriba d’un equip amateur que aspira a convertir-se en professional. Com es costejarà la vida a Itàlia?

El contracte inclou que el club em proporcionarà un allotjament, em pagarà els vols i costejarà les dietes. A més, cobraré per jugar a bàsquet. Unes condicions impensables en lligues de promoció espanyoles com EBA o LEB plata, equivalents a allà on vaig.

Ha pogut parlar amb algun company o amb l’entrenador?

Només he parlar amb el general manager de l’equip, el Gianluca, però em va comentar que tant ell com l’entrenador, Andrea D’Amico, estan acabant de construir l’equip. Que D’Amico tingui experiència entrenant a la primera divisió italiana és una garantia per seguir aprenent com a jugador.

Com s’està preparant de cara a la temporada vinent?

Ja fa tres anys que vaig a Eslovenia per preparar la temporada. Allà tinc relació amb un entrenador que treballa amb jugadors professionals. Em sembla una molt bona manera d’enfrontar-me amb rivals de categoria i posar-me des del principi en una situació de màxima competitivitat.

Quins són els primers passos que pretén donar una vegada establert a Canosa di Puglia?

Crec que el més important serà fer de Canosa casa meva. Per aquest motiu vaig demanar al club viatjar a Itàlia una setmana abans de començar els entrenaments per adaptar-me al ritme de la ciutat així com fer pinya amb els companys.

Des d’un punt de vista personal, com encara aquest canvi?

Crec que m’anirà molt bé per sortir de la meva zona de confort en la que he viscut tota la vida. Deixaré enrere família i amics però amb les noves tecnologies i la relativa proximitat entre Canosa i Manresa, crec que podré mantenir una bona relació amb tots ells.

És membre del grup de música manresà Arlet, com compaginarà aquest fet ara que marxarà a jugar a Itàlia?

Encara que serà impossible poder anar a tocar, crec que com a grup pot ser una oportunitat per crear i que, amb una mica de sort, quan torni, podrem anar a l’estudi per gravar un nou disc. Estic segur que tindré molt a explicar i que els altres membres del grup també. Ho veig més una oportunitat pel grup que un perjudici.