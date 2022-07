La participació de Pau Alsina a la sisena i setena proves de l’edició d’enguany de la Hawkers European Talent Cup va reportar al pilot bagenc una catorzena i una dissetena posició al circuit de Jerez. El bagenc va caure durant la primera tanda d’entrenaments lliures del dijous quan els seus registres permetien entreveure un reeixit cap de setmana. Alsina no va poder esquivar un pilot que rodava molt més lent que ell i va protagonitzar una dolorosa caiguda que va condicionar el seu rendiment durant la resta de la jornada, així com en les sessions de l’endemà, divendres. Dissabte, en els entrenaments classificatoris, les prestacions del sallentí van millorar i el temps assolit li va facilitar sortir des del quinzè lloc a les dues curses dominicals. La dissetena posició aconseguida a la primera prova no li va permetre puntuar, però la catorzena signada a la segona li va reportar 3 punts. Després de les set primeres curses del campionat, Pau Alsina és tretzè a la classificació general de la Hawkers European Talent Cup (30 punts).