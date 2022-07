Ondrej Hustak anota dos punts i la República Txeca cau contra Lituània

La tercera jornada de la fase de grups del campionat d’Europa sub-20 no va ser favorable per a l’altre jugador del Baxi Manresa que hi pren part, Ondrei Hustak, ni per a la seva selecció, la República Txeca. Lituània no va donar opcions als centreeuropeus i es va imposar per 42 punts (108 a 66). El parcial del primer quart (37 a 13) va determinar el resultat final. Hustak va jugar 12 minuts i 25 segons i va ajudar el seu equip amb 2 punts, 3 rebots i 1 assistència. Lituània va arrabassar el segon lloc del grup C al combinat txec.