Vuit jugadores integren la plantilla de l’Igualada Femení HCP per a la propera temporada després que l’entitat anoienca ha fet públics els fitxatges de la defensa Paula Molina i de la portera Laia Navarrete.

Paula Molina, de 19 anys, destaca per la seva fiabilitat i contundència. La jugadora de Sant Vicenç de Castellet es va proclamar campiona de l’OK Lliga Plata Femenina amb el CP Fraga el curs passat. Per la seva part, la portera penedesenca Laia Navarrete, de 23 anys, torna al conjunt igualadí després de militar al HC Liceo, el CP Cuencas Mineras i el CP Vila-sana. La campiona d’Europa sub-15 configurarà el nou tàndem de porteres de l’Igualada Femení HCP amb Carla Batlle (Cerdanyola CH). No en va, tant Cristina Riba com Mònica Ferrer posen un parèntesi a la seva carrera esportiva. A hores d’ara, el club presidit per Jordi Besa també ha anunciat la renovació de Pati Miret, Aida Mas i Helena de Sivatte i el fitxatge de Marina Monge (Girona CH) i Blanca Angrill (CP Vilanova).