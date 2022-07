Puig-reig aplega 130 jugadors al popular torneig 3x3 de bàsquet

Tot i que la intensa calor que caracteritza les darreres setmanes va ser un dels principals protagonistes de l’esdeveniment esportiu, la divuitena edició del torneig 3x3 de bàsquet de Puig-reig va registrar un èxit de participació que va ultrapassar, fins i tot, les expectatives de l’entitat organitzadora, el Club Bàsquet Puig-reig.

No endebades, la competició va aplegar 130 jugadores i jugadors repartits en els 45 equips que hi van prendre part. Els dinamitzadors del torneig 3x3 de bàsquet de Puig-reig van establir quatre categories competitives (sènior masculina, sènior femenina, júnior i infantil). La més concorreguda (16 equips) va ser la reservada a les formacions integrades per basquetbolistes masculins. Paral·lelament, el club puig-regenc va organitzar un torneig 3x3 de caràcter participatiu per a les jugadores i jugadors que juguen a minibàsquet i per als alumnes de l’escoleta de l’entitat.

Durant les dues primeres jornades, entre les 20 hores i les 00.00 hores, es van disputar els partits corresponents a la fase de grups de cadascuna de les categories. Per últim, el passat divendres, 15 de juliol, les millors formacions del torneig van afrontar les decisives eliminatòries fins determinar els dos equips finalistes de les quatre categories preestablertes. Tots els partits d’aquesta fase final van tenir una durada de 15 minuts, sense aturar el rellotge. A més, si el marcador registrava un empat al final del temps reglamentari, no es jugava la preceptiva pròrroga. La reglamentació del trofeu assenyalava que ambdós equips havien de continuar el joc sense interrupcions fins que un dels conjunts desfés la igualada i determinés el guanyador.

La final de la categoria sènior masculina va enfrontar l’equip puig-regenc Hi ha un senglar i el bagenc Gypsis. El matx va ser inicialment molt anivellat i els avantatges d’una i altra formació es van alternar a l’electrònic fins que la fortalesa física del conjunt bagenc va vèncer la resistència dels amfitrions (14 a 21).

El derbi comarcal que van protagonitzar les berguedanes Les Lleones i les puig-regenques Les Eliminades va ser un dels grans al·licients de la final sènior femenina. Les amfitriones van optar per honorar el seu nom en el decisiu duel i van perdre (15 a 6).

La final de la categoria júnior va ser la més emocionant i es va resoldre en el temps extra. El matx el van dirimir el conjunt anomenat Peaky Shooters (un equip configurat per basquetbolistes de Navàs i Puig-reig) i el Kingfight (una formació integrada per jugadors osonencs). El temps reglamentari va finalitzar amb empat, però Peaky Shooters va anotar primer en el temps afegit (8 a 7).

Per últim, les quatre jugadores puig-regenques de l’equip infantil Som persones van evidenciar que, a més d’indiscutibles qualitats humanes, són basquetbolistes amb molt potencial. Les locals van vèncer sense discussió el seu oponent a la final (14 a 4).