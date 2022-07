El Baxi ha de mirar el seu interior

El Baxi Manresa està acabant de completar aquests dies el seu perímetre abans d’afrontar com reconstruir el joc interior. La major lentitud a l’hora d’encarar aquesta part de la plantilla pot venir determinada per l’espera sobre les decisions de dos jugadors internacionals amb els quals aspirava comptar al club. I es pot fer servir el verb en passat, ja que sembla que tots dos emprendran camins allunyats del Congost.

Ara mateix, no és probable que ni un exjugador de la temporada passada, Yankuba Sima, i un altre de fa molts més anys, Pierre Oriola, es vesteixin amb la camiseta del Baxi la temporada vinent. El gironí sembla que apostarà per una lliga estrangera, tot i que la seva voluntat era quedar-se a l’ACB. Pel que fa al targarí, les últimes informacions diuen que l’ha seduït més anar a jugar a Girona al costat de Marc Gasol que tornar al Bages, un cop aconsegueixi la carta de llibertat del Barça, el seu actual equip.

Sima, potser a Itàlia

Sobre Sima, va acabar contracte el 30 de juny i tant ell, com el seu agent veien probable que algun equip de l’ACB, com Lenovo o Gran Canària, presentessin una oferta per quedar-se’l que no pogués ser igualada pel Baxi, que el va posar en llista de tempteig. A l’hora de la veritat, cap equip no ho va fer i això li ha fet canviar els plans. Té ofertes de l’estranger des de fa setmanes i, segons els comptes de Twitter d’Encestando i de Home of Glory, podria acabar acceptant la del Reyer Venècia, conjunt que disputarà l’Eurocup la temporada vinent en el mateix grup que el Joventut.

Des del Baxi, divendres passat van explicar a Regió7 que comptaven amb ell i que, per això, se li havia fet una oferta, però que la seva decisió havia de ser ràpida. Ara mateix, hi ha convenciment que no vol continuar al club.

El factor Gasol

Pel que fa a Oriola, el Baxi l’ha intentat convèncer per tornar a posar-se a les ordres de Pedro Martínez, amb qui va assolir el seu millor nivell i es va proclamar campió de lliga, amb el València, el 2017. Però el factor Marc Gasol està sent molt important en aquest mercat i sembla que el targarí hauria preferit anar al Bàsquet Girona, conjunt que no disputa competició europea. Almenys aquesta és la informació que va donar ahir RAC1.

Davant d’aquestes negatives, el Baxi només té ara mateix Steinbergs com a jugador alt i haurà d’anar al mercat a fitxar-ne quatre més, un dels quals ha de ser de formació. Creix, per tant, l’opció Tyson Pérez.