Els corredors de casa nostra Biel Sagués (CE Moianès Independent) i la manresana afincada a Saldes Núria Tarragó (Foment Sallentí) han aconseguit aquest divendres la segona posició en les respectives categories en la cursa vertical del Campionat del Món juvenil que es disputa aquests dies a Arinsal, a Andorra.

En la categoria cadet, Sagués ha fet un temps de 41.48.33 i ha quedat a 23 minuts i 21 segons del primer classificat, el britànic Charlie Allmond, i amb un gran avantatge sobre l'andorrà Max Palmitjavila, que ha estat tercer, a una hora de distància del guanyador.

Pel que fa a la categoria sub-23, Núria Tarragó ha estat segona, a 1 minut i 50 segons de la primera classificada, la també andorrana Magalí Salomon, i amb 1 minut i 12 segons de diferència respecte de la tercera, Maria Nikolova, de Bulgària.

La tercera representant de les nostres comarques ha estat Carla Esclusa, de l'AE Mountain Runners del Berguedà, que ha quedat a només vuit segons del podi en la mateixa cursa sub-23, la qual cosa ha evitat un doblet de medalles per a les corredores de les nostres comarques.

Hi ha hagut d'altres premis per a corredors catalans. Gabriela Lasalle, de l'AE La Mitja del Castell, ha estat plata en cadets; Iu Net, de Sant Esteve de Palautordera i del Trail Xics Montseny, ha guanyat la medalla d'or en júniors, per davant d'Iu Jaume, de l'Associació Esportiva i Cultural Capgirell. Finalment, Isaac Barti, del Centre Excursionista Olot, ha estat bronze en sub-23.

La competició es reprendrà diumenge amb la prova llarga. El recorregut en cadets tindrà 14 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.300 metres i en els júniors i sub-23, l'itinerari serà de 19 quilòmetres i 1.450 metres de desnivell positiu.