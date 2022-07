El ple d’ahir de l’Ajuntament de Manresa va aprovar una modificació de crèdit per tal de comprar un nou marcador per al pavelló del Nou Congost. El motiu, segons la documentació oficial, és l’exigència de l’ACB a fer-ho, ja que l’actual no ofereix «les prestacions adequades». El nou crèdit que es demana és de 55.000 euros i 71 cèntims i s’entén que ha de funcionar per al primer partit de lliga que es jugui a casa, a final del proper setembre.

El marcador que hi ha ara mateix al Nou Congost és, amb diferència, el més antiquat de l’ACB. Només marca les estadístiques bàsiques i no pot oferir imatges, ni publicitat, com els dels pavellons de la resta d’equips.