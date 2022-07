La població bagenca de Sant Fruitós de Bages va acollir la sortida i l’arribada de la recuperada marxa cicloturista Nit de Lluna, una pedalada nocturna de 188,5 km que va transcórrer per carreteres del Bages, el Berguedà, el Ripollès, Osona i el Moianès, organitzada per l’Associació Cicloturisme Randonneurs Catalunya. Els 25 ciclistes que hi van prendre part tenien 13 hores i 30 minuts per completar el circuit. El participant de més edat, Àlex Roca (Sprint Ciclo Club la Pobla), de 74 anys, ho va assolir en 13 hores i 28 minuts.