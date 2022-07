El Club Bàsquet Castellet està recuperant els actes que no va poder fer l’any passat per culpa de la pandèmia referents al cinquantè aniversari de la seva fundació. Acabaran el proper 24 de setembre amb un sopar i, abans, va poder recuperar les 12 Hores, una activitat que no organitzava des del 1990.

En l’edició d’enguany es va recuperar el sistema de partits d’equips formats per jugadors vestits amb camiseta blanca contra d’altres amb camiseta negra. Aquests darreres es van imposar per un resultat de 1.041 a 1.243 punts. En l’acumulat de les sis edicions, els negres van agafar la davantera i ara guanyen per 5.582 a 5.651 punts. A part, hi va haver premis per a Gerard Ramírez i Sandra Mendoza (triples), Martí Garcia i Alba Soler (tirs lliures), Arnau Palma i Jana Cordero (habilitats de petits), Oleguer i Núria Subirana (habilitats de grans), Marc Caro (màxim anotador), Laia Munera (màxima anotadora) i els Lakers com a millor equip. Amb l’èxit obtingut en l’organització de les 12 Hores i, per aclamació, es va decidir que es tornaran a fer el 2023.