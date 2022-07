Dos jugadors del Catalana Occident, Gerard Fernández i Lucas Sánchez, han estat inclosos en la llista de 25 jugadors convocats per la selecció espanyola sub-14 per a una concentració que tindrà lloc a Íscar (Valladolid) entre els propers dies 7 i 13 d’agost. Tal com passa en categoria femenina, el motiu serà la participació en un triangular contra Portugal durant els tres darrers dies de concentració a la ciutat castellana.

Tots dos jugadors han format part de l’equip infantil del Catalana Occident que ha completat un gran any i que ha tingut molta visibilitat. Primer, per l’accés a la Minicopa Endesa després de classificar-se en la prèvia que es va fer a València. Després, per la tercera posició en el Campionat de Catalunya, la final a quatre de la qual es va jugar al Nou Congost, en deixar fora el Barça. I, finalment, per la participació en el Campionat d’Espanya a Galícia, en què va quedar eliminat en els vuitens de final pel Canàries. A més, la convocatòria compta amb 23 jugadors més dels quals tres són del València, l’equip que n’aporta més, dos del Joventut, de l’Unicaja i del Manresa i un procedents de setze formacions diferents.