L’Avinent Manresa aporta quatre atletes, dues d’elles amb bones opcions de medalla, i el CA Igualada-Petromiralles, una altra, als Campionats d’Espanya sub-16 d’atletisme que es disputen entre avui i demà a Avilés, a Astúries.

La millor situada en les taules de marques d’aquesta temporada és Queralt Vallbona, de l’Avinent, que avui a les 11.40 hores participarà en les semifinals dels 300 metres. La representant del conjunt manresà té un millor temps de 40.63 aquesta temporada, el quart de totes les competidores, a set centèsimes de la tercera, motiu pel qual podria aconseguir una medalla. La final serà demà a les 11.15 hores.

També en buscarà una la seva companya Marta Escalera en els 100 metres tanques. Té el cinquè millor registre, amb 14.81, i disputarà les semifinals demà a les 10.45 i una eventual final només tres quarts d’hora després. Ella mateixa també competirà en els 300 tanques, en què té la setena millor marca, amb 46.04. Les semifinals són avui, a les 18.35 hores.

En la primera prova, els 100 tanques, també hi serà Mercè Junyent, que té la dotzena millor marca amb 15.35. Tancarà la participació de l’Avinent Ona Dalmau en la perxa. Amb 3.05 és novena del rànquing espanyol. La final serà demà a les 18.10. També hi serà l’única representant del CAI, Jana Planell, que té el desè millor registre. Ella també serà avui, a les 18.35, a les semifinals dels 300 tanques. Hi té el setzè millor temps de l’any.