Una Eurolliga amb regust ‘manresà’

Les magnífiques temporades que està duent a terme el Bàsquet Manresa darrerament provoquen que els seus jugadors més destacats siguin objecte del desig de grans d’Europa. El punt culminant ha arribat aquest estiu, després de les fantàstiques prestacions del Baxi en la campanya passada. Això es tradueix en cada vegada més exjugadors del conjunt bagenc en les principals competicions, i la millor d’Europa, l’Eurolliga, no n’és aliena.

D’aquesta manera, el torneig veurà com sis jugadors que han actuat en èpoques properes o més pretèrites al costat del Cardener ara integren plantilles de les més destacades del continent. L’arribada d’Iffe Lundberg a la Virtus de Bolonya aquesta setmana completa una llista que encara no se sap si es reblarà amb Sylvain Francisco, de qui tot l’estiu s’ha dit que podria fitxar pel Maccabi. També s’ha comentat, però, que podria aterrar a Tel-Aviv per sortir-ne cedit tot seguit.

Retornats a la competició

Les últimes novetats respecte d’exjugadors del Manresa que jugaran l’Eurolliga han arribat de Bolonya. La Virtus va incorporar Lundberg després que, dies enrere, fes el mateix amb Ismaël Bako. Tots dos ja coneixen l’Eurolliga. El danès la va jugar a les files del CSKA de Moscou, amb el qual va actuar en la Final Four del 2021. Quan va esclatar la guerra amb Ucraïna en va marxar i, després d’un efímer pas pels Phoenix Suns de l’NBA, torna a Europa. Lundberg ara té 27 anys i va ajudar el Manresa a ascendir a l’ACB la temporada 2017-18. Es va mantenir un any més al Congost, amb Joan Peñarroya a la banqueta, abans de fitxar pel Lenovo Tenerife. Després va ser contractat per l’Stelmet Zielona Gora polonès i, d’allà, va fer el gran salt al CSKA.

Tindrà de company un Bako que va arribar a Manresa l’estiu passat provinent de l’Asvel, amb el qual havia jugat 51 partits de la competició europea en dues campanyes. El belga farà 27 anys l’octubre i vol explotar la millora que el va fer disputar amb el Baxi la final de la passada Champions.

Un altre que també canvia d’equip és un excompany de Lundberg a Moscou. Marius Grigonis ha fitxat pel Panathinaikos després d’haver abandonat el CSKA pels mateixos motius que el danès. El jugador lituà, de 28 anys, va jugar del 2014 al 2016 a Manresa. També va acabar al Tenerife, però el 2017 va sortir de l’ACB i va participar a l’Eurocup amb l’Alba. El 2018 el va fitxar el Zalgiris i ja va iniciar un periple a l’Eurolliga que viurà, a partir de l’octubre, el cinquè capítol a Atenes.

Potser més oblidat en l’imaginari col·lectiu es troba el suec de 28 anys Marcus Eriksson, cedit pel Barça a La Bruixa d’Or la temporada 2013-14, després d’haver estat a la base del club bagenc. Eriksson va jugar dues Eurolligues de blaugrana i una al Gran Canària abans d’aterrar a Berlín el 2019. Hi està totalment establert i hi viurà la quarta temporada.

Els altres dos jugadors són del Madrid. Adam Hanga, de 33 anys, hi va arribar el curs passat. Va jugar a Manresa entre el 2011 i el 2013, i després va iniciar una llarga trajectòria que l’ha dut a disputar l’Eurolliga amb els tres equips de l’Estat amb plaça fixa, el Baskonia, el Barça i el Madrid. Allà es va trobar amb Sergi Llull, de 34 anys, que va sortir de Manresa el 2007 per convertir-se en una llegenda blanca. Hi va guanyar els títols del 2015 i el 2018, i l’any passat, juntament amb Hanga, s’hi va quedar a un sol punt.

La novetat d’enguany serà la de Joan Peñarroya, tècnic manresà la temporada 2018-19 i que debutarà en el torneig a la banqueta del Cazoo Baskonia. També hi podria haver estat el nord-americà Joe Thomasson, però el seu nou equip, el Zenit, que si tot anés normal tindria lloc assegurat al torneig, en segueix exclòs pel conflicte bèl·lic.

El Baxi confirma la contractació del ‘combo’ estatunidenc Jerrick Harding

El Baxi Manresa va confirmar ahir la informació que ja es coneixia des de mitja setmana, la contractació del base-escorta estatunidenc Jerrick Harding, amb la qual cosa tanca el joc exterior de cara a la temporada vinent.

El nom de Harding, que ha jugat els dos últims anys amb el Nymburk txec, el van treure per Twitter els periodistes Òscar Herreros i Luca d’Alessandro. Aquest també va dir que el Brose Baskets, possible futur rival del Baxi en la fase de grups de la Champions, anava darrere seu, però finalment els catalans s’han endut el jugador.

Harding és el segon fitxatge dels manresans, tot i que és el quart jugador que signa un nou contracte. La setmana passada, Juampi Vaulet va firmar un any i un altre d’opcional després d’haver estat a la llista de basquetbolistes sotmesos a dret de tempteig. Dimarts el club va anunciar l’arribada de l’italià Giordano Bortolani, de l’Olimpia Milà, i dijous, una renovació que més aviat és un refitxatge, aquest per dos anys, de Brancou Badio. Amb Harding, ja hi ha vuit jugadors en el joc de perímetre manresà, si hi afegim els bases Dani Pérez i Dani García i els ales Guillem Jou i Elias Valtonen. Ara falten quatre pivots, dels quals un haurà de ser de formació.

El jugador confirmat ahir és un base-escorta, un combo, d’1,85 metres, esquerrà i molt anotador, ideal per substituir Francisco. El director esportiu del Baxi, Xevi Pujol, va dir d’ell als mitjans del club que «pot jugar d’1 i de 2, és un anotador a qui agrada assumir tirs i té capacitat de generar-se’ls ell mateix. També es pot esforçar en defensa».