La selecció espanyola sub-20 de bàsquet es va classificar ahir per a la final del Campionat d’Europa després de derrotar per 84-75 Israel en un duel que va tenir dominat en tot moment. A la plantilla hi ha el jugador del Bàsquet Manresa Marc Peñarroya, que ahir només va disposar de 27 segons damunt de la pista.

El conjunt hispà ja va deixar el partit molt encarat en el primer quart i va mantenir avantatges propers als deu punts durant gairebé tot l’enfrontament. En el tram final, Israel es va acostar a cinc punts (77-72), però els triples de Millán Jiménez van sentenciar. El rival a la final, avui a les 20.30 hores, serà Lituània, que ahir va haver de treballar de valent per imposar-se a l’amfitrió, Montenegro, per un ajustat 67-63.