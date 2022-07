Marta Escalera i el relleu donen dos bronzes a l’Avinent a l’estatal sub-16

L’Avinent Manresa es va adjudicar ahir dues medalles de bronze en el Campionat d’Espanya sub-16, el darrer estatal d’edats de la temporada, que es va disputar a Avilés (Astúries). Marta Escalera va acabar tercera en els 100 m tanques i, en la darrera cursa del certamen, el 4x100 metres, va tornar a pujar al graó més baix del podi fent equip amb Carla Rovira, Jenay Hernández i Mercè Junyent.

En la prova individual, Escalera va superar les sèries amb 14.69 (marca personal per 12 centèsimes) i les semifinals amb 14.74. A la final, es va penjar el bronze amb 14.47, de nou millor registre personal, superada només per Amelie Grace (Pegasus), amb 14.27, i Lilian Cazorla (Trops-Cuevas de Nerja), amb 14.28. Per la seva part, Mercè Junyent va fer 15.53 en sèries i 15.80 en semifinals, però no va poder accedir a la final.

El quartet manresà va fer 50.42 en uns 4x100 m accidentats, ja que només van acabar tres equips: un va abandonar i quatre van ser desqualificats. El València va obtenir el títol, amb 48.21 (plusmarca del campionat), i el Puentecillas Palencia va ser segon amb 49.65.

En perxa, la igualadina Jana Planell (CAI-Petromiralles/Jocnet) va ocupar plaça de finalista fent 6a amb 3.02. Ona Dalmau, de l’Avinent, va acabar 9a amb 2.82. Queralt Vallbona (Avinent) no va superar les sèries de 300 m (41.34). Als 300 m tanques, Planell no va passar de ronda