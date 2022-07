Un marc incomparable per iniciar una temporada única. La terrassa rústica arran de les vinyes del Celler el Molí, als peus del Collbaix, va acollir la presentació de la campanya de captació de socis del Centre d’Esports Manresa per al curs esportiu 2022-23, l’exercici del debut dels blanc-i-vermells a la Segona RFEF.

La junta directiva del club interpreta l’ascens del primer equip a la quarta categoria estatal com una oportunitat per fer créixer la massa social de l’entitat i per refermar els vincles que el CE Manresa ha establert, els dos darrers exercicis, amb els teixits econòmic, associatiu i empresarial de la capital del Bages.

#SenseVertigen cap a l’estadi

Tot i l’ascens, el Centre d’Esports Manresa ha pres la decisió de congelar el preu de les quotes d’associat de totes les tipologies. Per tant, els aficionats que tinguin entre 18 i 30 anys podran assistir a tots els partits que jugui al seu feu el CE Manresa (17 confrontacions) per només 30 euros (Soci Jove). D’altra banda, les persones que ja hagin tancat la seva vida laboral hauran d’abonar 45 euros per gaudir del joc del seu equip a la Segona RFEF (Soci Jubilat) durant tota la temporada. Per a la resta d’espectadors, el club blanc-i-vermell ofereix dues possibilitats: la usual quota de 65 euros (Soci Numerari) i l’adreçada a aquelles persones o col·lectius que volen donar un suport tangible al projecte a través d’una aportació de 130 euros (Soci Protector). Tal com és habitual, l’entrada als partits per als menors de 18 anys continuarà sent gratuïta.

Qualsevol d’aquestes quatre possibilitats inclou tots els partits de lliga i permetrà gaudir d’un descompte del 50% en l’import de les entrades per al partit o partits de la Copa del Rei que el CE Manresa jugui a l’estadi del Congost.

L’únic servei que implicarà una despesa addicional aquest exercici, excepte per als socis Protectors, serà asseure’s en un dels 378 seients que es van instal·lar a la part central de la tribuna de l’estadi el curs passat. La reserva d’una cadira per a tota la temporada comportarà un cost suplementari de 30 euros anuals.

Els directius del CE Manresa també van detallar que el club ha creat una nova modalitat de carnet de soci adreçada al teixit empresarial de la capital del Bages: el Carnet Obert per a les empreses. Aquesta fórmula permet a una societat gaudir d’un pack de dos carnets per 120 euros anuals que podran utilitzar els seus clients, treballadors, propietaris o familiars. Pere Arévalo, secretari de la junta directiva, i Francesc Soria, responsable de comunicació, van detallar a Regió7 que «tant aquesta iniciativa com la reserva de seients han tingut una bona acollida. A hores d’ara, ja s’ha tramitat una trentena de packs del Carnet Obert per a empreses i una cinquantena de socis han reservat el seu seient per a tot l’exercici al centre de la tribuna».

Les persones que estiguin interessades a fer-se sòcies del CE Manresa han d’adreçar-se a les oficines de l’estadi del Congost, de dilluns a divendres, entre les 17.30 hores i les 20.30 hores. A més, l’entitat ja ha habilitat un servei per fer la preinscripció com a nou associat online i treballa contracorrent per poder oferir la possibilitat de tramitar i liquidar la quota per mitjans electrònics.

Quatre-cents associats i escaig

El club blanc-i-vermell va assolir la temporada passada una quantitat de socis inèdita les dues últimes dècades, però sense arribar a l’anhelada xifra dels 500 associats. Francesc Soria i Pere Arévalo van detallar que el CE Manresa va tancar el curs «amb quatre-cents socis i escaig». L’ascens a la Segona RFEF, la política de congelació de quotes i el vídeo promocional de la nova campanya de captació, obra de la productora manresana Bah! Studios haurien de propiciar que, aquest exercici, s’ultrapassi amb escreix aquesta xifra. Tal com va recordar Francesc Soria durant la seva intervenció «el CE Manresa ha passat de comptar amb 45 socis el gener de 2020 a tenir-ne 400. D’una mitjana de 150 espectadors per partit a més de 400. De 0 a 48 patrocinadors i de tenir 8.000 seguidors a les xarxes socials a comptabilitzar-ne 16.000». #SenseVertigen, sens dubte, és l’hora del futbol a Manresa.