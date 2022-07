El CE Manresa manté l’hàbit de vèncer

No, res no ha canviat per als jugadors del CE Manresa tot i pujar a la Segona Divisió RFEF. Vuitanta-set dies després de segellar l’històric ascens, els blanc-i-vermells van tornar a exhibir les aptituds i característiques de l’equip que va sorprendre el futbol català la primavera passada.

La pressió al camp de l’oponent, la determinació innegociable per treure la pilota jugada amb criteri des de la zona defensiva i la voracitat golejadora dels davanters bagencs van permetre al CE Manresa assolir un triomf de prestigi contra la UE Cornellà (Primera RFEF) en el primer amistós de pretemporada (0 a 3).

Lògicament, és massa d’hora per treure conclusions definitives. Tot i això, no sembla agosarat afirmar que el CE Manresa afrontarà el repte d’aconseguir la permanència a la Segona Divisió RFEF fidel al seu estil de joc i caràcter competitiu.

Personalitat, domini i efectivitat

La UE Cornellà va fer el servei inicial i els blanc-i-vermells van aprofitar l’avinentesa per ofegar el joc del seu oponent a través de la pressió. La intensitat i concentració dels manresans eren superiors a l’exhibida pels jugadors de Gonzalo Riutort i un servei d’Adrià Casanova va habilitar Noah per superar Lucas Anacker des de la frontal de l’àrea de penal amb un xut que potser va adquirir tanta paràbola en tocar les cames d’un defensa (min 6). Tres minuts i trenta-un segons després, Víctor Aregall no va encertar a refusar un intencionat servei en profunditat d’Antonio Pelegrín envers Jaume Pascual i l’interior mallorquí va materialitzar el 0 a 2 amb una subtil rematada.

El CE Manresa va dominar per complet el tempo del partit fins al minut 20. A continuació, Òscar Pulido es va haver de lluir per conjurar el xut col·locat de Gonpi (min 25). L’equilibri va presidir la segona fase del primer acte, però el CE Manresa va tornar a palesar que els serveis en profunditat dels seus centrals o migcampistes poden ser letals. Amb aquest recurs, Marc Martínez va propiciar que Noah assistís David Acedo per ampliar l’avantatge blanc-i-vermell (min 38). I abans del descans, Òscar Pulido va reivindicar que és un porter decisiu en aturar el penal comès per Marc Martínez i executat per Rubén Enri (min 44).

Espurnes de qualitat i gestió

A la represa, el CE Manresa va controlar els previsibles embats ofensius del seu oponent amb facilitat fins a l’aparició del jove Finot Xavier Pié. Toni Sureda, Álex Sánchez i Aleix Díaz, fins que es va lesionar, van deixar espurnes de la seva qualitat i potencial futbolístic. En els últims vint minuts, la gosadia de Finot i la verticalitat de Gil Muntadas van permetre a la UE Cornellà crear tres ocasions. Sergi Baldrich va superar Héctor Hurtado amb una rematada de cap a centrada de Finot, però Toni Sureda va impedir el gol (min 72). El jove porter manresà es va reivindicar en refusar l’enverinada rematada creuada de Finot (min 83) i en blocar el potent xut de Garrido (min 85).

Un espònsor, quatre copatrocinadors, un nou himne i un reconeixement Tot i que la presentació oficial de la nova indumentària del primer equip del Centre d’Esports Manresa i del nou espònsor principal de l’entitat es desenvoluparan el proper agost, Regió7 pot avançar que l’empresa Eje Siete Constructora SL ja s’ha compromès amb la junta directiva del club per esdevenir el mecenes de referència del conjunt blanc-i-vermell a la Segona RFEF. Eje Siete Constructora SL és una societat especialitzada en el disseny i muntatge de tot tipus d’instal·lacions (elèctriques, de climatització, de telefonia, etc.). Amb seu a Vilanova i la Geltrú, treballa arreu del país. El primer equip del CE Manresa lluirà el logotip d’Eje Siete Constructora SL a la part frontal de la samarreta, en la qual, amb el vistiplau d’aquesta societat, s’hi podria ubicar un segon coespònsor. A més, l’entitat ha aconseguit el suport de la FUB-UManresa; de The Next Level (TNL), empresa dedicada a l’organització d’esdeveniments esportius; de Manresa 2002, a través de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament, i de Frankfurt Cal Xavi. L’aportació conjunta de l’espònsor i dels copatrocinadors del primer equip es pot quantificar en 42.000 euros. D’altra banda, el CE Manresa aprofitarà la disputa del partit de pretemporada que es jugarà a l’estadi del Congost contra el FC Cerdanyola (21 d’agost), per retre un reconeixement a l’emblemàtic delegat del primer equip José Antonio Sánchez. Per últim, assenyalar que durant el partit de Festa Major, que en aquesta ocasió és jugarà el dissabte, 27 d’agost, es farà l’estrena del que ha d’esdevenir el nou himne de l’entitat, amb lletra i música de Jordi López i el grup Falcon and Firkin.