Romans Carrillo i Cristian Castaño s’incorporen a la UD San Mauro

El primer equip de la UD San Mauro iniciarà la pretemporada el proper dilluns, 22 d’agost, amb una plantilla integrada per 23 futbolistes. Tal com anhelava la direcció esportiva de l’entitat, el tècnic igualadí que va guiar el conjunt de Santa Margarida de Montbui a la màxima categoria del futbol territorial català, Jesús Milán, comptarà amb un grup configurat essencialment per jugadors anoiencs compromesos amb el projecte del club montbuienc.

El porter de Vilanova del Camí Romans Carrillo i el central d’Igualada Cristian Castaño han estat dos dels darrers fitxatges de la UD San Mauro. Romans Carrillo, tot i la seva joventut (26 anys), disposa d’un notable bagatge futbolístic. El vilanoví va completar la seva formació a cavall dels equips base del conjunt montbuienc, del CF Igualada i del CE Manresa. La temporada 2016-17 es va consolidar com a titular a la porteria del primer equip blanc-i-vermell a Primera Catalana i el seu potencial i progressió van propiciar el seu fitxatge pel filial del CE Sabadell, que militava a la mateixa categoria. Després d’un curs esportiu a cavall del primer i del segon equips arlequinats, l’exercici 2018-19 es va integrar a la plantilla de l’equip de Segona Divisió B. La següent temporada, Romans Carrillo va defensar la porteria de la UE Figueres (Tercera Divisió) i, els dos últims cursos esportiu, ha jugat al CF Igualada. Per la seva part, el central igualadí Cristian Castaño, de 28 anys, torna a la UD San Mauro quatre anys després de marxar-ne per fitxar pel CF Igualada (Primera Catalana), a meitats de la temporada 2018-19. Aquell curs, el central va signar amb els blaus un meritori ascens a Tercera Divisió. Des d’aleshores, Cristian Castaño, a més de militar a l’equip igualadí, ha jugat a la UE Tàrrega (en dues etapes) i a la UD Barbastre. La UD San Mauro ha completat la plantilla amb el prometedor lateral esquerre de Sant Sadurní d’Anoia Marc Moreno (Santfeliuenc FC B). El sadurninenc destaca pel seu tarannà ofensiu, rapidesa i qualitat tècnica, unes aptituds similars a les habilitats que caracteritzen el joc del seu germà Álex Moreno (Reial Betis). Així doncs, els porters José García i Romans Carrillo (CF Igualada); els defenses Edu Cortada, Javi García, Roger Martínez (CF Damm), Álex Rivero, David Baraldés, Cristian Castaño (UE Tàrrega), Antonio Prieto, Iñaki Baz i Marc Moreno (Santfeliuenc FC B); els migcampistes Xavi Pujó (FE Atlètic Vilafranca), Martí Lliró, Èric Zamora, Jordi Aribau, Èric González (Vilanova CF) i Josep Navarro, i els mitja puntes o davanters Pau Yáñez (UE Sant Andreu/juvenil), Martí Just, Sergi Adarve, Enric Palet, Èric Compte Copoví Copo i Franco Nantez (CF Igualada) configuren la plantilla que ha de certificar la permanència dels mauristes a Primera Catalana. Els futbolistes Enric García (mig centre), Óscar Simón (mig centre), Álex Llanas (mitja punta), i Gabi Díaz (davanter) s’afegeixen a les baixes ja anunciades del porter César M. Peña, de l’extrem dret Rachid Jouhari i de l’interior dretà avesat a jugar per l’esquerra Ángel Simón. Atès que el proper dimarts, 16 d’agost començaran les obres de substitució de la gespa artificial del Municipal de Santa Margarida de Montbui, els mauristes s’entrenaran al Municipal Pas Blau de la Pobla deClaramunt durant les primeres setmanes de la pretemporada.