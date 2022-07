Un mitja punta amb capacitat golejadora. Aquest és el perfil de l’últim fitxatge del CF Igualada per afrontar el segon exercici consecutiu a Primera Catalana, Juan Carlos Rivera. El tercer jugador que aterra al conjunt anoienc procedent del CF Can Vidalet (abans ho van fer l’interior Aidan García i el mig centre Dani Ramírez) va prendre part en 23 partits de lliga (1.322 minuts) amb la formació esplugina, la temporada passada. A més, els vuit gols que va marcar el futbolista de 21 anys van ser decisius per tal que l’equip del Baix Llobregat assolís la vuitena posició final al grup 2n de Primera Catalana.

La penúltima incorporació a l’equip que continuarà entrenant Pedro Milla ha estat l’incisiu extrem esquerrà Xavier Mallol (Santfeliuenc FC B). L’exjugador del CF Can Vidalet va estar a cavall del primer equip i del filial del conjunt de Sant Feliu de Llobregat en el seu segon curs com a amateur i va materialitzar cinc gols. Amb aquests dos fitxatges, la renovació del lateral dret Jonny Vinasco i l’ascens al primer equip de quatre jugadors del juvenil A blau (Dani Arroyo, Gerard Cuadras, Manel Valls i Joan Almirall) es completa la plantilla del primer equip igualadí. Així doncs, el proper dilluns, 22 d’agost, iniciaran la pretemporada els següents futbolistes: Agustí Mora (CF Solsona) i David Martos (Linares Deportivo), porters; Arnau Cuadras, Jonny Vinasco, Dani Arroyo (juvenil), Òscar Oliver, Sergi Solernou, Gerard Cuadras (juvenil), Èrik Sarmiento i Guillem Vilà, defenses; Pedro J. Calvo, Aidan García (CF Can Vidalet), Dani Ramírez (CF Can Vidalet), Kader Guettaf (UE Avià), Joan Altimira i Sardor Yusupov, migcampistes; i Juan Carlos Rivera (CF Can Vidalet), Manel Valls (juvenil), Franc Samaniego, Thommy Bejarano, Joan Almirall (juvenil) i Xavier Mallol (Santfeliuenc FC B), davanters. Les baixes que hi ha hagut a la formació igualadina aquest estiu han estat els porters Romans Carrillo (UD San Mauro) i Arturo Picaseño (FC Martinenc); el migcampista Cristian Mulero (UE Rubí); i els davanters Max Morell (UE Vic), Franco Nantez (UD San Mauro), Joel Méndez i Rafel Pérez (AEC Manlleu). El mitja punta Izan Checa jugarà cedit el proper exercici al FC Fruitosenc per recuperar-se de la lesió que li impedirà tornar als terrenys de joc fins el gener del 2023. Per últim, el mig centre Miguel Ángel Luque i el mitja punta Ramon Guitart Monchu estan a punt de segellar la seva desvinculació del CF Igualada.