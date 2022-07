El francès Jules Koundé, de 23 anys i fins ara en el Sevilla, es convertirà en el sisè fitxatge del Barcelona per al proper curs, sempre que el jugador passi la revisió mèdica com a pas previ de la firma dels contractes. El vincle podria ser per a les properes quatre temporades i el traspàs es xifraria en 50 milions d’euros i una quantitat variable d’entre 5 i 10 milions, encara que aquests extrems no van ser confirmats oficialment.

Amb aquesta inversió, el Barcelona supera els 158 milions d’euros en fitxatges i es converteix en el club més comprador de les lligues europees, superant el Bayern de Munic (137.5 milions) i l’Arsenal (132), segons dades ofertes pel portal especialitzat Transfermarkt. Koundé s’afegeix a les contractacions d’Andreas Christensen (Chelsea) i Franck Kessié (Milan), que van arribar amb la carta de llibertat, el polonès Robert Lewandowski (Bayern de Munic), el brasiler Raphael Dias Belloli Raphinha (Leeds), i el nou contracte d’Ousmane Dembélé. També va signar la jove promesa Pablo Torre, procedent del Racing de Santander, que podria tenir minuts amb el primer equip, però inicialment estaria en la dinàmica del filial Barça Atlètic.

La polivalència de Jules Koundé ha estat determinant en la forta aposta del Barcelona. El central és ràpid, corrector, té bona sortida de pilota i fins i tot pot actuar de lateral dret, fets pels quals el tècnic Xavi Hernández considera que el francès era la peça necessària per apuntalar l’eix defensiu. De fet, amb el fitxatge de Koundé, el Barcelona disposa de cinc jugadors de gran nivell en la posició, que compartirà amb l’uruguaià Ronald Araújo, el danès Christensen, així com Gerard Piqué i Eric Garcia, atès que Samuel Umtiti no compta per a Xavi i Clement Lenglet se n’ha anat al Tottenham.

El paper de l’entrenador blaugrana ha estat fonamental en l’operació, ja que va trucar personalment al central per explicar-li què esperava d’ell i pel que sembla d’aquesta manera va desactivar l’interès que el futbolista pogués tenir en el Chelsea. Koundé, parisenc encara que d’origen beninès, es va iniciar en el futbol en modestos clubs de l’àrea de Bordeus i no va entrar en la dinàmica del Girondins, l’equip de referència de la zona, fins als 14 anys.

Amb 19 va debutar amb el primer equip i en poc temps es va assentar com a titular en l’equip bordelès; d’aquesta manera va esdevenir un dels centrals més prometedors de França. Per tot això, el Sevilla es va fixar en ell i el va fitxar a canvi de 25 milions d’euros, una xifra rècord en els sevillans.

El jugador, si no hi ha canvi de plans, passarà avui la preceptiva revisió mèdica i ahir s’apuntava la possibilitat que Koundé sigui presentat aquest dilluns. Amb Koundé no es tanca el capítol de fitxatges al Barça, a l’espera de la contractació de carrilers, posicions a les quals aspiren els espanyols del Chelsea César Azpilicueta i Marcos Alonso com a primeres opcions. Un propòsit complicat perquè els dos clubs estan mantenint un pols a distància aquesta pretemporada per fitxatges com els de Rapinha i el mateix Koundé, anhelats pels blues.

Uns arriben, altres no marxen

Les arribades al vestidor blaugrana s’estan produïnt a una velocitat molt diferent a les sortides, on jugadors com Braitwhaite, Riqui Puig, Neto, Umtiti i Mingueza no tenen el suport de l’entrenador, tal i com ja els ho ha manifestat. També poden tenir els dies comptats Memphis, Pjanic i De Jong, en el cas del neerlandès per la voluntat d’alleugerir massa salarial.

L’arribada de Koundé la segona d’un central després del fitxatge de Christensen i eleva a cinc la nòmina de la plantilla en aquesta posició, sense comptar Umtiti. Titular indiscutible des de fa tretze anys, Piqué, de 35 anys, podria veure perillar la seva condició d’indiscutible, oimès davant la joventut del martorellenc Eric Garcia i l’auge de l’uruguià Ronald Araújo. Ahir, el seu amic Carles Puyol va sortir a defensar-lo: «si està al cent per cent, hi ha pocs centrals al món que puguin oferir el seu rendiment».