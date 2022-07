El Museu del Vi de Vilafranca del Penedès (Vinseum) va acollir el sorteig dels calendaris de les lligues estatals d’hoquei sobre patins de la imminent temporada 2022-23.

L’Igualada Rigat HC debutarà a la Parlem OK Lliga a la difícil pista del Reus Deportiu, el dissabte, 10 de setembre. Els aficionats igualadins podran veure competir el seu equip contra el RC Deportivo Liceo, el dimarts, 6 de desembre (10a jornada); mesurar-se al Reus Deportiu el dissabte, 14 de gener (14a jornada), i plantar cara al Barça el primer dia d’abril (jornada 24a). Per la seva banda, l’Igualada Femení Grupo Guzmán es desplaçarà a la pista del CP Vila-sana en la jornada inaugural de l’OK Lliga Iberdrola (dissabte, 17 de setembre). El vigent campió de lliga, el HC Palau de Plegamans, jugarà al pavelló de Les Comes el dissabte, 10 de desembre (10a jornada); la visita del CP Manlleu es produirà el dissabte, 25 de febrer (18a jornada). Les igualadines seran les amfitriones del Telecable HC (Gijón) el dissabte, 29 d’abril (24a jornada).