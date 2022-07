El Baxi Manresa comptarà amb l'aportació del pivot Marcus Lee aquesta temporada. L'endemà de confirmar l'arribada de Babatunde Olumuyiwa, el club ha anunciat aquesta tarda el fitxatge d'un altre efectiu per al seu joc interior.

Marcus Lee, que va néixer el 14 de setembre del 1994 a Antioch (Califòrnia, Estats Units), té 27 anys i medeix 2.08 metres. El club confia en el seu valor per a la intimidació i el joc per sobre de les anelles, i el fitxatge és per una temporada.

Segons el director esportiu del Baxi, Xevi Pujol, Lee és «un jugador interior mòbil i dinàmic; té molt bona potència de cames i bon timming per poder jugar per sobre la cistella i intimidar; aportarà esforç, treball i disciplina als dos costats de la pista».

LA PLANTILLA A DIA D'AVUI Bases Dani Pérez Dani García Jerrick Harding Escortes Giordano Bortolami Branco Badiou Alers Guillem Jou Elias Valtonen Juampi Vaulet Ala-pivot Marcis Steinbergs Pivots Babatunde Olumuyiwa Marcus Lee

Marcus Lee té dos anys d'experiència a Europa, ja que va estar una temporada al Vanoli Cremona de la lliga italiana i una altra al Yalovaspor BC turc. No obstant això, el Baxi l'incorpora procedent del Leones de Ponce de Puerto Rico. La temporada passada a Turquia va fer unes mitjanes de 9,8 punts, 6,2 rebots i 1,2 taps per partit al Yalovaspor turc. Format a la Universitat de Kentucky, va disputar el seu any sénior a la Universitat de Califòrnia.