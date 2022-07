Els campions de la divuitena edició del Mundialet Intercultural de Manresa es decidiran avui a l’estadi del Congost. La darrera jornada del torneig acollirà els partits pel 3r i 4t llocs i les finals de les competicions per a veterans, femenina i masculina. A partir de les 16 hores, els combinats del Marroc i de Colòmbia determinaran el tercer classificat del torneig masculí. Una hora i mitja després, les seleccions boliviana i equatoriana (categoria femenina), d’una banda, i marroquina i equatoriana (categoria veterans), de l’altra, competiran per pujar al tercer graó del podi. Els combinats femenins i de veterans juguen a futbol 7. L’emoció anirà in crescendo a partir de les 18.30 hores, quan començaran les finals d’aquestes dues categories. Argentina i Paraguai disputaran la femenina, mentre que les seleccions de Bolívia i Paraguai dirimiran quin és el millor equip veterà. A les 20 hores, s’iniciarà l’esperada final entre els combinats d’Argentina i Equador.