Miquel Travé continua amb pas ferm la participació al Campionat del Món d’eslàlom, que té lloc a l’Eiskanal d’Augsburg (Alemanya). Després de classificar-se dijous per a les semifinals del K-1, que es disputen avui dissabte al matí, el palista de la Seu d’Urgell i el Club Cadí Canoe-Kayak va sumar ahir el pas a les semifinals del C-1, que es viuran diumenge.

En una baixada que es va adjudicar el francès Denis Garaud Chanut, amb un temps de 91.93, seguit de l’eslovè Benjamin Savsek (93.34) i l’alemany Sideris Tasiadis (93.55), el primer representant espanyol va ser Luis Fernández, a 5.97 del vencedor de la mànega. Ander Elosegi va quedar 19è, a 6.74, i Travé va ser 20è, a 6.87, i va entrar a semifinals.

Les semifinals i la final del C-1 es disputaran diumenge. Abans, però, Travé té un altre repte al seu davant: avui competirà a les semifinals del K-1, que començaran a les 10.08 h, tot i que la seva sortida és prevista per a les 11.00 h. Teledeporte connectarà en directe a les 9 h per oferir prèviament les semifinals femenines, amb la triple medallista olímpica Maialen Chorraut en dansa. Les finals, també amb el canal esportiu com a testimoni, se celebraran a partir de les 12.05, la baixada femenina, i les 12.42, la masculina.