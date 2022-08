L’equip representatiu d’Argentina va aconseguir el seu tercer ceptre mundialista. Les excel·lents prestacions del combinat equatorià, el conjunt revelació de la 18a edició del Mundialet Intercultural de Manresa, van impedir a l’albiceleste imposar-se a la formació entrenada per José Ernesto Quinde durant els 99 minuts de la final (1 a 1), però els jugadors entrenats per Damián Ariel Peñalva, amb el suport d’Ángel Villa, van estar molt més encertats a la tanda de penals (4 a 1).

La iniciativa ofensiva va correspondre a Argentina durant els primers vint minuts. L’albiceleste va optar per trenar el joc des de la defensa davant un combinat equatorià que pressionava amb criteri al camp de l’oponent. Correa va intentar sorprendre amb una vaselina, quasi des de la línia divisòria, el porter López quan tot just s’havien consumit 48 segons, però va ser l’equatorià Acevedo el futbolista que va disposar de la primera gran ocasió de la final en etzibar un enverinat i potent xut creuat que va sortir fregant la base del pal dret (min 17).

L’equilibri va presidir la segona fase del primer acte, però la gosadia del joc d’argentins i equatorians evidenciava que ambdós volien avançar-se. Brizuela es va encarar en solitari amb López i el prometedor porter equatorià va desviar a servei de cantonada la intencionada rematada del mig centre (min 29). Sis minuts després, Correa va servir amb mestria un servei de falta a dos metres de la frontal de l’àrea i va superar López amb un subtil xut amb l’esquerra, quasi ras, ajustat a la base del pal dret de la porteria (min 35).

En els minuts següents, l’albiceleste va generar dues accions de perill, amb Correa (min 40) i Peñalva (min 43). Tot i això, el combinat que va marcar abans del descans va ser Equador. Un penal rigorós, teòricament comès per Enrici sobre Munizaga, va permetre a Delgado reequilibrar el marcador (min 45+3).

Els jugadors de Quinde es van mostrar incisius durant els deu primers minuts de la represa. Munizaga va obligar el porter Cabrera a lluir-se (min 46) i el llunyà xut ras de Djiba va sortir ben a prop de la base del pal dret de la porteria albiceleste (min 55). Durant els trenta minuts següents va predominar l’equilibri i no es van produir accions de perill remarcables. Ja en els darrers cinc minuts, van arribar els embats ofensius finals dels de Peñalva. Primer, Aguzzi va xutar per sobre el travesser (min 85) i, tot seguit, López no va poder blocar la gardela de Brizuela i va haver de llançar-se als peus d’Aguzzi per impedir la seva rematada (min 89).

La tanda de penals havia de dirimir el guanyador. Els argentins Peñalva, Correa i David Enrici van transformar els tres primers llançaments de l’albiceleste, mentre que els equatorins Carreón i Acevedo van errar els dos primers del seu equip (3 a 1). Sánchez va desfermar l’eufòria dels aficionats.