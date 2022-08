El CE Manresa ha fet una crida a les xarxes socials perquè Rosalía es converteixi en sòcia del club, que enguany busca superar els 500 associats.

En el marc de la campanya de captació de socis del Centre d’Esports Manresa per al curs esportiu 2022-23, Sense Vertigen, el club manresà ha publicat una piulada a Twitter dirigida a la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Amb un missatge enginyós on es combinen alguns dels títols de les cançons més conegudes de l'artista, els jugadors han demanat a Rosalía que s'uneixi a les files d'associats per aquest exercici.

La publicació de la piulada va coincidir amb el llançament de Despechá, l'última cançó publicada de la cantant, que també s'inclou en el joc de paraules que el club ha utilitzat per fer la petició. El missatge també va acompanyat d'un vídeo de poc més de 10 segons, on el davanter Noah Baffoe es pregunta des del capdamunt del Collbaix per què la cantant encara no s'ha associat al CE Manresa.

❤️🤍@rosalia, una #motomami s'ha de fer motosòcia del CE Manresa



😜 Estàs ocupá però segur que tens un moment per venir al Congost



⛰️T'ho diem #conaltura des del punt més alt de Manresa



💔Si no vens l'equip es quedarà #malamente i la nostra afició #despechá#SenseVertigen pic.twitter.com/AWgD1VAJKv — CE Manresa (@Cemanresa1906) 28 de julio de 2022

A hores d'ara, la cantant no ha respost públicament a la petició. Rosalía, que va declarar sentir-se vinculada a Manresa durant una entrevista a Rac1, ha compartit en els darrers mesos imatges i vídeos al mas manresà la Morera, juntament amb la seva parella i també cantant Rauw Alejandro. Regió7 va ser qui va avançar l'interès de la parella en la finca a principi de febrer.

El club congela el preu de les quotes d'associat

Tot i l’ascens, el Centre d’Esports Manresa ha pres la decisió de congelar el preu de les quotes d’associat de totes les tipologies per a la nova temporada. Per tant, els aficionats que tinguin entre 18 i 30 anys podran assistir a tots els partits que jugui al seu feu el CE Manresa (17 confrontacions) per només 30 euros (Soci Jove). D’altra banda, les persones que ja hagin tancat la seva vida laboral hauran d’abonar 45 euros per gaudir del joc del seu equip a la Segona RFEF (Soci Jubilat) durant tota la temporada. Per a la resta d’espectadors, el club blanc-i-vermell ofereix dues possibilitats: la usual quota de 65 euros (Soci Numerari) i l’adreçada a aquelles persones o col·lectius que volen donar un suport tangible al projecte a través d’una aportació de 130 euros (Soci Protector). Tal com és habitual, l’entrada als partits per als menors de 18 anys continuarà sent gratuïta.

Les persones que estiguin interessades a fer-se sòcies del CE Manresa han d’adreçar-se a les oficines de l’estadi del Congost, de dilluns a divendres, entre les 17.30 hores i les 20.30 hores. A més, l’entitat ja ha habilitat un servei per fer la preinscripció com a nou associat online i treballa contracorrent per poder oferir la possibilitat de tramitar i liquidar la quota per mitjans electrònics.