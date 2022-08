Després de deu entrenaments i de dos partits de pretemporada, lògicament només es pot parlar de les primeres impressions, però el CE Manresa de Ferran Costa transmet molt bones sensacions. Després d’enfrontar-se a dos rivals de categoria superior (Primera RFEF) suma una victòria i un empat. Ahir, els blanc-i-vermells van competir amb el Barça Atlètic de Rafa Márquez i van signar una meritòria igualada (0 a 0) a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Per diferents molèsties físiques, el Manresa va anar al partit d’entrenament contra el Barça Atlètic amb l’absència de cinc futbolistes (Pérez, Pascual, Díaz, Rodríguez i Priego). El Barça va tenir la iniciativa ofensiva i va monopolitzar la possessió el primer quart d’hora, davant un Manresa ben posicionat defensivament. La primera ocasió local va ser una penetració de Josep, que va assistir Demir i aquest va estavellar el seu xut.

A continuació, Josep, amb una rematada creuada, va tornar a posar en perill la integritat de la porteria de Pulido. I Roberto va rematar massa alt. Després d’aquest tram de partit, el Manresa va dominar millor l’atac del Barça i no va permetre més arribades fins als últims sis minuts. Els bagencs només van rematar un cop a porteria, com a conseqüència d’una falta lateral executada per Martínez que va rematar Putxi de cap. En els últims minuts del primer període, el Barça va tenir dues noves ocasions a càrrec de Saidou Ba, que no va estar encertat.

Un pas endavant

En el segon període, el Manresa va discutir la possessió de la pilota al Barça Atlètic, i va ser el primer equip que va arribar a porteria contrària amb perill. La pressió dels davanters blanc-i-vermells va propiciar en diverses ocasions que pispessin la pilota als migcampists blaugrana i, en una d’aquestes ocasions, Noa va rematar des de la frontal de l’àrea arran de la base del pal esquerre de la porteria d’Astrálaga (min 57). Va ser la millor ocasió dels manresans.

L’anoienc Ilias Akhomach va replicar, però el porter martorellenc Hurtado va refusar la seva rematada. Ja superada la mitja hora de joc de la segona part, i en un curt espai de temps, el Barça va generar tres ocasions de perill, tal com havia succeït a la primera part, però va topar amb l’encert del nou porter manresà. Primer va desviar un xut des del punt de penal d’Ilias, a continuació va desviar a córner el xut ras i creuat de Juanda i, en el conseqüent servei de cantonada, va intervenir en l’enverinada rematada de cap de Fermín. Un cop disputats dos partits de pretemporada (Cornellà i Barça Atlètic), el Manresa manté la seva porteria a zero.