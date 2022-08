El maig del 2021 va assumir la gestió del Club Esportiu Berga una nova junta directiva encapçalada, entre d’altres, per dos jugadors del primer equip blanc-i-vermell: l’interior Joan Noguera i el porter Dani Peralta. El primer va assumir la presidència de l’entitat, i el segon, el càrrec de secretari, a més de ser nomenat vicepresident segon. Va ser un fet que va sorprendre el món futbolístic de la Catalunya central.

Un any després, el Club Esportiu Berga agafa volada i es poden constatar els efectes de la tasca d’una junta directiva jove, àmplia i dinàmica. Joan Noguera rememora que «l’assemblea de l’entitat de l’any passat va ser molt concorreguda. El president anterior, Lluís Torán, la persona que va gestionar el club durant anys, amb el suport de Lluís Minoves, volia posar el punt final a la seva trajectòria com a directiu». Malauradament, no es va produir una allau de candidatures per assumir les regnes de l’entitat i Lluís Camprubí, que havia col·laborat amb la junta anterior, va convèncer el porter i l’interior per esdevenir el pal de paller de la futura junta del CE Berga. Dani Peralta emfasitza que «no podíem permetre que el club es quedés sense junta directiva, no podíem deixar que es produís un naufragi».

Una junta àmplia de setze directius

Joan Noguera i Dani Peralta van entomar el repte, però amb un condicionant innegociable. «La junta anterior la integraven poques persones i això genera desgast. Per evitar-ho i per plantejar-se nous desafiaments, s’havia de configurar un equip de treball ampli», exposa Joan Noguera. Aquest objectiu es va aconseguir. A més de l’interior, del porter i de Lluís Camprubí (vicepresident primer), nou persones més es van comprometre a treballar pel CE Berga: Èric Jiménez (vicepresident tercer), i els vocals Josep Barranco, Dani Casas, Bernat Cortina, Joan Peralba, Albert Pujol, Ona Rodríguez, Raúl Sánchez i Xavier Valencia. Dotze mesos després, la junta del club s’ha ampliat amb la incorporació de Guillem Bancell, Ignasi Camprubí, Marcel Carrera i David Yuste.

Una de les prioritats de Joan Noguera i Dani Peralta va ser crear i estructurar la secció de futbol femení de l’entitat. Els nous dirigents del CE Berga van confiar aquesta tasca a les jugadores berguedanes Ona Rodríguez i Queralt Torradeflot, que n’han esdevingut les coordinadores. L’empresa ha reeixit i el primer equip sènior femení blanc-i-vermell, configurat l’estiu passat, s’ha proclamat campió del grup 2n de Segona Divisió i ha assolit l’ascens a Primera. A més, tal com assenyala Ona Rodríguez, «un equip de nenes del club ha participat a les competicions federades femenines de futbol 7 de categoria aleví». La temporada 2022-23, la secció de futbol femení del CE Berga la integraran «quatre conjunts: un infantil/cadet, un aleví, un benjamí i un prebenjamí mixt que inscriurem a les competicions masculines», especifica Ona Rodríguez.

Tot i que Joan Noguera i Dani Peralta consideren que aquest primer any de mandat els ha servit per «conèixer a fons la realitat del CE Berga», la junta directiva que encapçalen ha dut a terme diverses iniciatives, entre les quals podem destacar la recuperació de la presentació de tots els equips base; l’edició i venda d’un àlbum de cromos amb els 250 futbolistes que integren totes les formacions de l’entitat, que ha estat un èxit de vendes; la uniformització del disseny i color de les lones publicitàries presents al Municipal de Berga i la potenciació de la presència del club a les xarxes socials. A més, aquests dies, s’està remodelant i redecorant el local social de l’entitat.

Fer atractiu ser soci del CE Berga

D’altra banda, la junta directiva del CE Berga vol fer créixer la massa social del club. «En aquests moments, l’entitat té entre 120 i 130 associats. Aquesta xifra s’ha de doblar durant el nostre mandat. I, per aconseguir-ho, ser soci del CE Berga ha de ser atractiu per a tots els berguedans. Des de la junta directiva estem ideant fórmules que converteixin en avantatjós associar-se a l’entitat», exposa Joan Noguera.

La potenciació de la tasca formativa que es desenvolupa al futbol base, sota la direcció de Sergi Torrabadella, i del torneig de categoria benjamí que any rere any acull el Municipal de Berga per Carnestoltes fins a convertir-lo «en un torneig de referència d’aquesta categoria arreu del país» són altres desafiaments que es plantegen Joan Noguera i Dani Peralta.

El CE Berga demana gespa artificial per al seu camp de futbol 7 Joan Noguera i Dani Peralta constaten que amb el nombre d’equips que té en l’actualitat el CE Berga «ja necessitaríem tenir gespa artificial al camp de futbol 7 per tal que totes les formacions es poguessin entrenar adequadament». A més, la no- va junta directiva pretén impulsar el creixement del nombre d’equips formatius tant masculins com femenins de l’entitat. Per això, reclama als grups municipals de l’Ajuntament que materialitzin el compromís adquirit quan es va inaugurar la catifa sintètica del Municipal de Berga i dotin el camp de futbol 7 de gespa artificial. La substitució de la malmesa catifa sintètica del Municipal també s’hauria de fer durant el proper mandat.