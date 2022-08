El comiat del porter que va consolidar el CE Berga a Segona

El berguedà Dani Peralta només va jugar una temporada en els equips formatius del Club Esportiu Berga i va iniciar la seva etapa com a futbolista amateur a la UE Avià. Després d’un parèntesi de dos exercicis en la seva carrera futbolística pels estudis i per motius familiars, el juny del 2015 va acceptar la proposta del club per defensar la porteria del primer equip blanc-i-vermell el curs esportiu següent. Havia de ser la cinquena temporada consecutiva del CE Berga a Quarta Catalana. Els berguedans acabaven de perdre la promoció d’ascens a Tercera. Un gol del filial de la UD Viladecans al minut 95 del partit de tornada havia esvaït la possibilitat de posar el punt final a un dels pitjors cicles del primer equip de la històrica entitat. El centenari del club s’havia commemorat, dos anys abans, amb la nau capitana del CE Berga militant a l’última categoria del futbol territorial català. Però la retirada d’un altre equip va propiciar un inesperat gir de guió i Dani Peralta va debutar, amb 23 anys, a la porteria blanc-i-vermella a Tercera Catalana (temporada 2015-16).

Va ser arribar i moldre. Tal com rememora el berguedà, «vam oferir unes prestacions excel·lents i una ratxa de tretze victòries consecutives ens va abocar a pujar de categoria». Dues jornades abans del final del campionat, el CE Berga de Joan Prat va vèncer al terreny de joc del CF Cardona (0 a 1) i va assolir el títol de lliga i l’ascens a Segona Catalana. En aquests últims sis exercicis, la solvència i la seguretat de Dani Peralta han estat fonamentals per consolidar el primer equip blanc-i-vermell a la categoria. «Des de la meva òptica, la temporada de l’ascens i les dues següents van ser les millors de la meva trajectòria futbolística». «La cohesió que hi havia dins el vestidor era immillorable i això va propiciar que, tres cursos després de pujar a Segona Catalana, estiguéssim a punt de fer-ho a Primera», sentencia Dani Peralta. El CE Berga va ser l’equip revelació del grup 4t de Segona Catalana durant els dos primers terços de l’exercici 2018-19. Els berguedans van liderar la classificació fins al tram final del campionat i, finalment, van signar una tercera posició que no els va donar accés a les eliminatòries d’ascens. Aquesta darrera temporada, els blanc-i-vermells han assolit el sisè lloc. «La dissolució del grup de futbolistes que han protagonitzat el cicle esportiu posterior a l’ascens, la dificultat de compatibilitzar els entrenaments amb la feina com a fisioterapeuta i la intenció de centrar-me en la meva altra gran passió esportiva, el ciclisme en ruta, són els factors que precipiten la meva retirada definitiva del futbol», argumenta Dani Peralta.

L’últim baluard de la porteria del CE Berga no va començar a entrenar-se i jugar en un equip federat fins que era aleví de segon any. «La família vivia aleshores a Sant Corneli i el pare gestionava les dues llicències de taxi de Cercs, una responsabilitat que li dificultava dur-me als entrenaments». La insistència de l’avi matern va propiciar que Dani Peralta iniciés la seva trajectòria a l’equip aleví del FC Sant Salvador. En les vuit temporades de la seva etapa formativa, la progressió del berguedà va propiciar que jugués al CE Berga, a l’equip de Cal Rosal, a la UE Avià (dos exercicis), al CE Puig-reig, al Club Gimnàstic de Manresa i al Terrassa FC (Lliga Nacional), l’últim any de juvenil. A hores d’ara, el porter berguedà i vicepresident del CE Berga passa el testimoni a Iván Gil.