Els combinats de Bolívia i Paraguai van protagonitzar la final de la competició per a veterans del Mun-dialet Intercultural. El poderós conjunt paraguaià va sotmetre a un setge constant el tenaç equip bolivià durant el primer període i va estavellar diverses rematades als pals, però no va poder materialitzar cap ocasió fins al minut 22, quan Antonio Aguilera Wencho va rematar a gol una bona acció ofensiva del seu combinat. Una centrada del golejador va habilitar Celestino Giménez per marcar el segon amb el cap en el temps de recuperació del primer acte (0 a 2). A la represa, un servei de falta del paraguaià César Gimeno es va estavellar al pal i el marcador no es va tornar a modificar.