El dia que 87.192 persones van batre el rècord d’assistència a un partit de l’Eurocopa, ja sigui masculina o femenina, Anglaterra va tornar a conquerir un títol a Wembley. Un any després que la selecció de Southgate caigués a la tanda de penals, les jugadores de Sarina Wiegman –que des de la banqueta ja va guanyar l’edició anterior del torneig comandant els Països Baixos de Martens el 2017– van fer història en un dels temples del futbol. Un gol a la pròrroga de Chloe Kelly va derrotar l’Alemanya que havia conquerit fins a vuit dels dotze títols de la competició.

Si algú creu en el destí, deuria interpretar la baixa de Popp a l’escalfament com un mal auguri per a les centreeuropees. Anglaterra va sortir a tenir la pilota i imposar el seu ritme, i al minut 3 White va rematar de cap una centrada precisa de Kirby. Alemanya semblava que no hi era, com en tants altres partits de l’Eurocopa, però en el minut 13 la nova jugadora del Barça, la lateral Lucy Bronze, va interceptar de cap un xut de Dabritz que feia olor de gol. En un embolic dins l’àrea, al 25, Earps va avortar el perill de Hegering, i al 38 White va enviar la pilota massa alta.

El partit va arribar al descans amb taules, però el pas pels vestidors va canviar l’escenari. Alemanya va apujar dues marxes i, més intensa, va sovintejar l’àrea local, especialment vulnerable pel flanc dret de l’atac visitant. En canvi, les arribades per l’esquerre tenien en Bronze un bastió defensiu.

Wiegman va sorprendre traient White i Kirby del camp abans de la primera hora de joc, i dos minuts després Toone, que havia ingressat en aquell moment, va recollir en profunditat una passada de fantasia de Walsh de més de trenta metres i va aixecar la pilota per sobre de Frohms per dibuixar un gol per a la història.

Alemanya havia d’assetjar la porteria anglesa. Va avisar Magull al 65 amb una rematada al travesser, i al 78 la jugadora del Bayern va culminar amb un xut imparable una combinació iniciada per Lohmann i Wassmuth. La sensació que l’equip de Martina Voss-Tecklenburg escrivia el guió habitual va sobrevolar Wembley.

La prudència i el cansament van dibuixar el traç de la primera part de la pròrroga, i la tanda de penals semblava el destí inevitable del partit. Però Chloe Kelly va capgirar el malastruc anglès: al 110, Bronze va rematar de cap, l’esfèrica va quedar morta dins l’àrea petita i la davantera del City va caçar l’ocasió al vol.