L’última incursió de l’incisiu interior que ara presideix el club

Quan la pilota arribava als peus de Joan Noguera, sempre ubicat a l’esquerra de l’atac del seu equip, els defenses de l’oponent sabien que el talent i la creativitat de l’incisiu interior esquerrà podien generar l’inimaginable. Després de completar setze temporades com a futbolista amateur (nou al CE Berga, dividides en dues etapes, i set a la UE Avià), el berguedà Joan Noguera, de 34 anys, penja les botes. «Inicialment, tenia pensat retirar-me en finalitzar el curs esportiu 2019-20 o el següent, però l’esclat de la pandèmia em va fer ajornar-ho». «A hores d’ara, amb una activitat professional com a economista i consultor d’empreses consolidada, la principal dificultat és poder assistir als entrenaments en òptimes condicions. Soc conscient que trobaré a faltar l’ambient del vestidor, però ha arribat el moment de posar el punt final a la meva etapa com a futbolista», exposa el president del CE Berga des del maig del 2021.

Des de ben petit, Joan Noguera recorda haver anat sempre «rere una pilota». Va iniciar la seva formació futbolística a través d’una activitat extraescolar a les Carmelites de Berga (l’actual Escola Vedruna) i, de seguida, es va incorporar als equips prebenjamins de la PB de Berga. Pedro Ortega va ser el primer entrenador que el va impactar. La temporada 2000-01, la formació infantil del CE Berga, amb Joan Noguera, va jugar la promoció d’ascens a Preferent Infantil, la màxima categoria. «Va ser tot un esdeveniment a Berga. El nostre oponent va ser la Unificació Llefià. Vam perdre els dos partits, per 0 a 3 i 5 a 0. Els vuit gols dels badalonins van ser fruit de rematades de cap. No ens van superar per la seva qualitat futbolística, sinó per la seva evident superioritat física», rememora.

Joan Noguera va completar la seva etapa formativa al CE Manresa i va contribuir al retorn del juvenil A a la Lliga Nacional (temporada 2005-06) abans de tornar al CE Berga per assolir, amb el club de la seva ciutat, l’ascens a Territorial Preferent, amb Germán Rodríguez a la banqueta (curs esportiu 2006-07). L’exercici següent, els blanc-i-vermells no van poder assolir la permanència.

L’estiu del 2009, el berguedà va optar per fitxar per la UE Avià. «M’atreia l’ambició del seu projecte esportiu», assenyala. Va ser l’inici d’un reeixit cicle de set cursos al conjunt avianès. Després de catorze temporades consecutives militant a la Primera Territorial, el juny del 2010, al Municipal Alfons Gonfaus, davant prop de 600 espectadors, la UE Avià va certificar l’ascens a Territorial Preferent contra la UE Camprodon. L’estrena a la nova categoria de l’equip entrenat per Joan Prat es va tancar amb una meritòria quarta posició, una classificació que va conduir la UE Avià a Primera Catalana, degut a la reestructuració de categories programada per la FCF. Joan Noguera va militar cinc exercicis més a la UE Avià, en els quals el conjunt avianès es va consolidar a la màxima categoria del futbol territorial català, amb el berguedà com un dels seus principals referents ofensius. «Va ser una etapa molt bona, sobretot les quatre primeres temporades, amb Joan Prat com a entrenador», explicita.

Joan Noguera va tornar al CE Berga l’exercici 2016-17. De ben segur, la presència a la banqueta blanc-i-vermella de Joan Prat, «el tècnic que més m’ha marcat com a futbolista», va incidir en la decisió de l’interior. D’aleshores ençà, les penetracions, assistències i gols del berguedà han estat cabdals per consolidar el CE Berga a Segona Catalana.