El palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé es va quedar ahir molt a prop de disputar la final de la categoria C-1 del Campionat del Món d’eslàlom, que es va cloure a la localitat alemanya d’Augsburg. El representant de la selecció estatal va finalitzar en la dotzena posició, a només 1 segon i 21 centèsimes del desè classificat, el darrer que va assolir el pas a la darrera baixada.

Travé ha estat un dels protagonistes de la delegació espanyola a l’Eiskanal d’Augsburg, una de les principals instal·lacions mundials per a la pràctica del piragüisme en aigües braves. El jove talent de la Seu d’Urgell, que té llicència federativa amb el Club Cadí Canoe-Kayak, es va treure el mal sabor de boca del Mundial sub-23, on la covid li va impedir disputar les rondes decisives, i va competir en totes les competicions en joc a la cita alemanya. Si el primer dia va ser onzè i dotzè amb els seus companys d’equips en les finals de conjunts, en les modalitats de caiac i canoa, respectivament, posteriorment va afrontar les sèries del K-1 amb èxit. A les semifinals, però, no va tenir gaire encert i va quedar 22è, lluny de les places de finalista.

Travé tenia moltes esperances dipositades en el C-1, modalitat en la qual és el vigent bronze continental. L’esportista alturgellenc va superar les sèries amb comoditat i ahir al matí va disputar les semifinals amb el pas a la final entre cella i cella, una fita que hauria assolit si no hagués tocat dues portes, la 8 i la 10, en la primera meitat del recorregut.

El jove palista català va sortir amb empenta i ambició, i va fer una bona baixada, però els quatre punts de penalització li van costar el pas a la final. Més enrere, els altres dos representants estatals, Luis Fernández, 18è, i Ander Elosegui, 28è, es van quedar també fora de l’última baixada.

Tot i que va fer una cursa meritòria, Travé va ser conscient en creuar la línia de meta que s’havia quedat sense el seu objectiu. En aquell moment, i amb molts palistes encara per sortir, el palista de la Seu era quart, però el seu gest de picar-se el front en senyal de desaprovació era indicatiu que no confiava que pogués passar el tall. Malgrat això, va estar molt a prop del seu objectiu, i la seva joventut fa presagiar que aviat tindrà noves oportunitats per treure el cap en la final d’un mundial absolut d’eslàlom.

L’or se’l va adjudicar l’alemany Sideris Tasiadis, acompanyat pel seu compatriota Franz Anton en el podi. Entremig dels dos, la plata se la va penjar al coll l’eslovac Alexander Slafkovsky.

A la tarda, Travé va participar en la vertiginosa prova de l’extreme, una modalitat que consisteix en què quatre palistes prenen la sortida al mateix temps i van superant rondes o quedant eliminats. En tocar una porta, l’alturgellenc va quedar fora de combat en la primera ronda i ja no va poder avançar. El segovià David Llorente va ser quart a la seva semifinal i això li va atorgar la vuitena posició final de la classificació.