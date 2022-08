Setze renovacions i cinc fitxatges han permès al director esportiu del CF Atlètic Gironella, Jordi López, tancar la plantilla amb la qual el conjunt del Baix Berguedà iniciarà la pretemporada el proper dilluns, 15 d’agost, a les ordres del nou tècnic groc-i-blanc, Joan Segura.

La tornada al club on es va forjar com a futbolista del davanter Iván Lianes és la novetat més remarcable que presenta la plantilla gironellenca. Lianes va fitxar per la UE Avià la temporada 2014-15. La seva progressió futbolística al conjunt avianès el va convertir en un dels golejadors de referència de l’equip. Els cursos esportius 2018-19 i 2019-20, Iván Lianes va materialitzar 15 i 10 gols, respectivament, al grup 7è de Tercera Catalana. Vuit exercicis després, Iván Lianes torna al CF Atlètic Gironella.

Els altres fitxatges de la formació gironellenca són quatre joves promeses del futbol de la Catalunya central. El porter Joan Rovira, format a cavall del Club Gimnàstic, CE Manresa, CF Damm i CE Mercantil, aterra al CF Atlètic Gironella després de viure el seu primer curs com a amateur al CE Sallent (Segona Catalana). També procedeix del conjunt bagenc el lateral dret Enric Núñez, de 20 anys. El central sallentí Denys Chellenyak s’incorpora al CF Atlètic Gironella després de jugar el seu darrer any com a juvenil a la Unificació Bellvitge (Divisió d’Honor Juvenil). Per últim, Jordi López ha aconseguit la cessió de l’incansable davanter del juvenil D del Club Gimnàstic de Manresa Lamin Yaffa, autor de 31 gols la darrera temporada.

Aquests cinc fitxatges s’afegeixen a les renovacions del porter Arnau Vidosa; dels defenses Álex Cobos, Guillem Maza, Albert García i Ferran Prat; dels migcampistes Rubén Palomo, Wahid Rachdi, Pau Ragués, Marc Santané i David Safont; i dels davanters Èric Anglès, Aitor Montaña, Èric Santmartí, Pere Portell, Rafa Zafra i Toni Magem. A més, faran la pretemporada amb el primer equip els jugadors del filial Mouchine Mennah (extrem esquerrà) i Roc Molina (central esquerrà) i els juvenils Jordi Ferrer (mitja punta), Àlex Guerrero (porter), Jan Santané (porter) i Roger Valls (mig centre).

Les baixes registrades a la plantilla groc-i-blanca han estat set: els porters Roger Fernández i David Soria; els defenses Marc Oses (que militarà al filial per qüestions personals) i Pol Ginestà (que s’ha d’operar d’una lesió); el migcampista Guillem Dalmau (retirat); i els davanters Bilal Ait Mekideche i Manel Uribe.