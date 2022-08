Els escacs envaeixen la Pobla de Lillet

El torneig amb més solera de la Catalunya central viurà a partir d’avui, i fins al dimecres dia 10 d’agost, una 31a edició en que no tan sols es retorna a la normalitat prepandèmica sinó que es consolida l’augment de participació que es va registrar l’any passat. El Club d’Escacs Lillet ha registrat la inscripció de 120 jugadors per prendre part en un Festival Internacional d’Escacs de la Pobla de Lillet que visita de nou el pavelló poliesportiu després de l’experiència de l’any passat propiciada per la necessitat de tenir un espai prou ampli com a mesura sanitària.

«El nostre torneig va quedar la temporada passada en el lloc 13è del rànquing espanyol, quart entre els catalans», explica satisfet Josep Salvador Casals, president d’una entitat que fa més de tres dècades que omple cada estiu la Pobla de Lillet d’escaquistes i els seus acompanyants. «Ja tenim apuntats 120 participants, potser n’acabarà havent-hi quatre més, i has d’afegir els acompanyants, que en alguns casos són els pares dels jugadors més joves», afegeix. Una moguda important que va més enllà i incideix directament en l’economia de la localitat de l’Alt Berguedà: «el poble s’hi nota molt», assegura Casals. En l’edició d’aquest 2022 no hi serà l’armeni Karen Movziszian, guanyador de la meitat de les últimes deu edicions del torneig. «Fa un parell de dies va venir a saludar-nos i ens va explicar que no podia jugar perquè ja tenia altres compromisos amb uns campionats a Mèrida i Portugal», comenta l’organitzador. No obstant això, l’alt nivell competitiu i l’emoció semblen garantides amb la presència de dos Grans Mestres, el català Daniel Alsina i l’ucraïnès Viktor Moskalenko, vencedor el 2005. «Els disset o divuit primers del rànquing del torneig són jugadors bastants forts, el nivell és més alt que l’any passat», conclou. Les partides tindran lloc cada dia a les 17 h, excepte la novena jornada, que començarà a les 10 h. Els jugadors estan repartits en dues categories segons el seu ELO, i el vencedor absolut s’endurà 1.100 euros de premi. El torneig va créixer al Saló La Flor, i l’any 1995 va tenir una participació insòlita de 123 jugadors, que es van haver de repartir en les dues sales disponibles. L’assistència habitual, però, «era de 75, 80 escaquistes, si arribàvem a 90 era un èxit». Un dels efectes del confinament i les restriccions per la covid, però, va ser una explosió del desig de jugar i, l’agost passat, malgrat l’obligatorietat de la mascareta, la inscripció es va enfilar fins als 119 participants. Els responsables de muntar cada any el torneig també se senten satisfets de tornar a fer els concursos de puzles, tennis taula i fotografia, el torneig de simultànies (dijous dia 4 a les 22 h) i el campionat de partides ràpides (diumenge dia 7 a les 10 h). Una altra singularitat del torneig és la celebració d’un campionat paral·lel tancat en el que s’hi han convidat deu veterans jugadors que «ja fa quinze o vint anys que venen a la Pobla, ens són fidels i s’ho mereixen», explica Casals.