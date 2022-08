El tècnic que va conduir el primer equip de l’AE La Salle Manresa a assolir l’històric ascens a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet territorial català, Toni Mañosas, així com tot el seu equip de col·laboradors (els entrenadors ajudants Carles Xarli Caballer i Xavier Cornet, i el delegat, José Garrido) continuaran duent les regnes del conjunt lasalià la temporada vinent. Així ho va anunciar, diumenge, a través del seu compte de Twitter, l’AE La Salle Manresa. A més, a hores d’ara, la plantilla lasaliana per al proper exercici ja està pràcticament definida. Els tècnics de l’entitat manresana aposten, prioritàriament, per donar continuïtat al grup de basquetbolistes que va aconseguir l’ascens de categoria i només s’han efectuat dos fitxatges per reforçar el joc interior de l’equip: el jove ala-pivot Martí Talarn i el pivot Nil Deix. Per tant, en aquests moments, la plantilla de l’AE La Salle Manresa per al curs esportiu 2022-23 la configuren els bases Albert Aguilera (capità), Martí Cuñé i Adrià Palà; el base-escorta Pau Virós; els escortes Marc Noguera i Jordi de la Rosa; els ales Joan Carceller i Oriol Font; els ala-pivots Bernat Farell i Martí Talarn, i els pivots Nil Deix i Gerard Talarn.