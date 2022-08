Els tres partits de quaranta-cinc minuts que van protagonitzar el CF Badalona, el CE Júpiter i la UE Sants, els tres equips que integraven el grup 2n de l’edició d’enguany del Torneig d’Històrics, van finalitzar amb empat. En aquest escenari, el conjunt santsenc va assolir la classificació per a les semifinals per haver marcat un gol més que els seus dos oponents. El matx que va enfrontar a la UE Sants i al CE Júpiter va obrir la jornada. L’inici del duel va ser vibrant i una rematada de cap de Llorens va donar avantatge al conjunt de la Verneda (min 8). El santsenc Àlex Ruiz va reequilibrar el marcador cinc minuts després (1 a 1). Tot seguit, el CE Júpiter i el CF Badalona van signar un empat sense gols. Així doncs, el matx entre badalonins i santsencs va ser decisiu. Els escapulats es van avançar a l’electrònic gràcies a un penal transformat per Velasco (min 13), però Iván García va establir la igualada definitiva, nou minuts després, amb un magnífic servei de falta (1 a 1). L’empat va atorgar la classificació a la UE Sants.