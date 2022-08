L’adeu d’un paladí de l’hoquei igualadí

Segon dijous de juliol del 2012. Dos mesos després que l’Igualada HC anunciés que demanaria als jugadors del primer equip una rebaixa substancial de la seva remuneració el curs següent, com a conseqüència de la crisi econòmica i de l’absència d’un patrocinador, només un membre de l’anterior plantilla es presenta amb l’equip: Ton Baliu. Malgrat la difícil situació, l’anoienc, de 23 anys, s’ha mantingut fidel a l’Igualada HC i ha treballat colze a colze amb el president Manel Burón per bastir una plantilla competitiva.

Tot i les dificultats econòmiques, durant el següent quadrienni, el conjunt igualadí es va mantenir a l’elit estatal i Ton Baliu es va convertir en subcampió europeu i mundial amb la selecció estatal. «Sóc arlequinat. Si no ho fos, no m’hauria quedat. No hauria optat per obviar les ofertes que rebia d’altres clubs durant tants anys. Vaig militar dues temporades al FC Porto per poder experimentar el professionalisme i per jugar i entrenar, cada dia, al costat dels jugadors fora de sèrie. No voldria ferir als aficionats portuguesos. Espero que entenguin el sentit de les meves paraules. Però canviaria tots els títols que vaig guanyar amb el FC Porto per haver-ne conquerit un amb l’Igualada HC». «Sincerament, he fet tot el possible per aconseguir-ho», rebla Ton Baliu.

Quan encara no havia finalitzat la darrera edició de l’OK Lliga, Ton Baliu va anunciar la seva imminent retirada amb un emotiu escrit que va publicar al seu compte de Twitter. Quatre mesos després, el comiat del defensa igualadí, de 33 anys, és un fet irreversible. «Sí, ho ratifico. Va arribar un moment en què, per molts factors, ja no era feliç jugant. Les dues últimes temporades han estat especialment difícils. Inesperadament, l’equip havia de lluitar per la permanència, els millors jugadors marxaven i, a més, vaig constatar que la meva opinió, com a capità, havia deixat de ser vàlida per a la junta directiva». Tot plegat, va abocar Ton Baliu a fer pública la seva decisió sense dilacions. «Va ser un alliberament», explicita. La carrera esportiva d’aquell jove jugador que va sorprendre Joan Carles, entrenador de l’Hormipresa Igualada HC (període 2007-10) «pel seu bon nivell i per la seva intel·ligència dins la pista» i que el responsable de l’hoquei base del club anoienc, Joan Raja, va posar com a exemple, metafòricament, el juny del 2008, del que havia de ser el planter arlequinat «una fàbrica de Tons Baliu», arribava al seu epíleg.

De l’Escola Pia a l’estatal infantil

La passió de Ton Baliu per l’hoquei patins es va despertar a l’escola Pia d’Igualada on, gràcies a una activitat extraescolar que es desenvolupava els dissabtes al matí, va aprendre a patinar. «El pare va jugar a futbol fins als 18 anys. Feia de lateral i va arribar a debutar al primer equip del CF Igualada», detalla Ton Baliu. Ben aviat, però, l’adoberia que regentava la família va requerir tota l’atenció del pare i va posar punt final a la seva incipient trajectòria esportiva.

Ton Baliu va completar la seva etapa formativa amb una notable generació de jugadors. «Vam jugar junts des de ben petits, se’ns donava bé i, a més, érem amics. Quatre, encara formen part de la meva colla», revela. No endebades, Ton Baliu i els seus companys «els porters Arnau Dolz i Cristian Mondéjar, Jordi Casanovas, Eloi Gual, Marc Muntané, Joan Raja i Marc Povedano» van guanyar el campionat d’Espanya infantil de l’exercici 2003-04, una consecució que el club no tornaria a assolir fins al cap de catorze temporades.

El diumenge, 20 de novembre del 2005, Ton Baliu, amb només 16 anys, va debutar amb el primer equip arlequinat al pavelló de Les Comes, en un matx de l’OK Lliga contra el Cemex Tenerife (8 a 2). El curs esportiu 2006-07, el tècnic Francesc Monclús el va convertir «en el vuitè jugador de pista del primer equip». S’iniciaven unes temporades de maduració «en les quals, per exemple, vaig aprendre a gestionar la pressió». Iván Sanz, l’entrenador que va agafar el relleu de Joan Carles a la banqueta igualadina, «em va espavilar en un moment en què corria el perill d’acomodar-me» i la temporada 2011-12 va ser «la millor de tota la meva carrera esportiva. Sentia que, per fi, com quan era petit, dirigia l’equip i que els companys confiaven en mi», relata Ton Baliu. Va ser el preludi de les convocatòries de la selecció estatal (període 2014-16) i de les dues temporades com a jugador del FC Porto (període 2016-18). Abans, però, l’Igualada Rigat HC no va poder imposar-se a la final a quatre de la Copa de la CERS que el club va organitzar l’abril del 2015. Ton Baliu volia treure’s l’espina pel fet de no haver pogut veure en directe, des de les grades de Les Comes, com els arlequinats aconseguien la sisena Copa d’Europa. Llavors, l’igualadí tenia deu anys. «La família passava els caps de setmana al Port de la Selva. Vaig insistir perquè tornéssim aviat, però no va ser possible i només vaig poder veure la tanda de penals per la televisió». Després de militar catorze temporades al primer equip, l’Igualada Rigat HC perd el seu capità, però guanya un aficionat entès i apassionat.