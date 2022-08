La retirada de Ton Baliu és la conseqüència de diverses causes: la mala trajectòria a la lliga dels arlequinats les dues últimes temporades o l’imminent naixement del seu segon fill, el Ton, de ben segur que han influït en la seva decisió. Malgrat tot, el deteriorament de la seva relació amb la junta directiva de l’Igualada Rigat HC ha estat un factor determinant. D’un temps ençà, l’esport que tants moments de felicitat li ha reportat, li transmetia infelicitat i patiment.

Tot i això, Ton Baliu no en va prendre consciència fins que el seu excompany Raúl Pelicano va marcar el gol de la victòria del Garatge Plana Girona CH, al pavelló de Les Comes, quan faltaven dos segons per a la conclusió del matx que enfrontava igualadins i gironins el diumenge, 27 de març (5 a 6). «En aquell moment em vaig adonar de tot el que m’estava passat», assenyala. Després del partit, Ton Baliu es va asseure al vestidor, per reflexionar. «No em vaig treure ni els patins. Vaig estar immòbil, assegut, un quart d’hora. Ja a la dutxa, li vaig comentar a l’Elagi Deitg que, probablement, ho deixaria».

El vigatà resident a Igualada també vivia un moment difícil. El club arlequinat no es pronunciava sobre la seva hipotètica renovació i, davant aquesta indefinició, havia acceptat la proposta del Finques Prats Lleida.

Després d’informar el president de la seva decisió, la junta i el capità es van reunir el dimecres, 30 de març. «Va ser la reunió més decebedora de tota la meva trajectòria a l’Igualada HC. Anava a l’expectativa, volia veure la reacció dels directius. Esperava que s’interessessin per la meva situació o que intentessin fer-me canviar de parer. Però només volien saber si em retirava, de forma definitiva, per si calia fer-me un homenatge, o si hi havia la possibilitat que marxés a un altre equip. Després d’aquesta pregunta, ja no vam parlar més de la qüestió». Dijous a la nit, «plorant com una magdalena», Ton Baliu va redactar l’escrit de comiat que va fer públic, l’endemà, per Twitter.