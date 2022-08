Quan encara no es coneix la identitat dels dos jugadors que hauran d’agafar el relleu de Chima Moneke i Luke Maye a la posició d’ala-pivot, el Baxi Manresa va fer pública ahir la relació de partits de pretemporada que jugarà l’equip de Pedro Martínez abans d’iniciar el camí per revalidar el títol de campió de la Lliga Catalana contra el Club Joventut.

Les primeres pinzellades del nou projecte esportiu liderat pel tècnic barceloní es podran veure, tal com és habitual les últimes temporades, al pavelló de Sant Julià de Vilatorta. El divendres, 26 d’agost, a partir de les 20 hores, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit de preparació contra el Bàsquet Girona d’Aíto García Reneses. Aleshores, ja se sabrà si, definitivament, el pivot targarí Pierre Oriola ha optat per fitxar per l’entitat presidida per Marc Gasol.

El segon cap de setmana de setembre, el Baxi Manresa es desplaçarà fins a l’illa de Menorca per prendre part en el Torneig Ciutat de Maó. El dissabte, 10 de setembre, els manresans s’enfrontaran, a partir de les 20.30 hores, a l’Hestia Menorca (LEB Plata) i, l’endemà, al guanyador de l’altra semifinal, que dirimiran el Bàsquet Girona i el Gran Canària.

Per últim, el divendres, 16 de setembre (20.15 hores), a una població lleidatana que encara s’ha de determinar, el Baxi Manresa mesurarà la seva progressió amb el Cazoo Baskonia. Quatre dies després, els manresans disputaran contra el Club Joventut la primera semifinal de la Lliga Catalana (18.45 hores). Enguany, el pavelló Catalunya de Tarragona serà la seu de la competició.

El Baxi Manresa informa que els quatre partits de pretemporada que dirimiran els jugadors dePedro Martínez es podran veure per streaming. La plantilla manresana per a la propera temporada, pendent del fitxatge dels dos ala-pivots, la integren els bases Dani Pérez i Dani Garcia; el base-escorta Jerrick Harding (ERA Nymburk); els escortes Giordano Bortolani (Emporio Armani Milà) i Brancou Badio; els ales Guillem Jou, Juampi Vaulet i Elias Valtonen; i els pivots Marcus Lee (Leones de Ponce), Babatunde Olumuyiwa (Morabanc Andorra) i Marcis Steinbergs.