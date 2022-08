El Centre d’Esports Manresa obre el Torneig d’Històrics amb l’anhel de ser semifinalista

Oferir unes prestacions futbolístiques equiparables a les exhibides en l’anterior edició, la del debut del Centre d’Esports Manresa al Torneig d’Històrics, i classificar-se, com a mínim, per a les semifinals del trofeu estiuenc més preuat per tots els equips catalans que militen en categories d’àmbit estatal no professionals. Amb aquest doble anhel afronta el conjunt blanc-i-vermell la seva estrena en la 36a edició de la competició organitzada pel FC Martinenc.

Les formacions que jugaran dissabte la primera semifinal del trofeu, a partir de les 18 hores, ja es coneixen. Seran el Terrassa FC (Segona Divisió RFEF) i la UE Sants (Primera Catalana), els millors equips, respectivament, del grups 1r i 2n. Els oponents del CE Manresa al grup 4t són la Unió Atlètica d’Horta (Primera Catalana) i la FE Grama (Tercera Divisió). Atès que el conjunt blanc-i-vermell pertany a una categoria superior a la d’aquestes dues formacions, avui, barcelonins i colomencs obriran la quarta jornada de la fase de grups, a partir de les 18 hores. Tot seguit (19 h), el perdedor d’aquest primer duel mesurarà les seves prestacions futbolístiques amb el CE Manresa. I a partir de les 20 hores, serà el guanyador qui s’enfronti al conjunt dirigit per Ferran Costa. La reaparició de Biel Rodríguez El Centre d’Esports Manresa va afrontar el partit d’entrenament contra el Barça Atlètic a la Ciutat Esportiva Joan Gamper (0 a 0) amb cinc baixes. Avui, el tècnic Ferran Costa recupera un d’aquests futbolistes, el surienc Biel Rodríguez, ja del tot recuperat de la inflamació que tenia en un dit del peu esquerre. Els altres quatre jugadors encara no podran ajudar l’equip. El mitja punta Joel Priego encara la fase final del procés de recuperació de la intervenció quirúrgica a la qual es va haver de sotmetre fa un mes i escaig per resoldre les reiterades subluxacions que es produïen a la seva espatlla dreta. Jaume Pascual i Uri Pérez tenen molèsties en un genoll des del primer partit de pretemporada dels manresans, el matx jugat a Tona contra la UE Cornellà. Per la seva banda, el mitja punta Aleix Díaz es va fer una lesió muscular en aquesta confrontació. Tot i que va oferir un rendiment irregular al grup 2n de Primera Catalana el curs passat, la Unió Atlètica d’Horta manté la columna vertebral d’una plantilla que s’ha reforçat amb vuit fitxatges, el més remarcable dels quals és el porter Aleix Ruiz (UE Rubí). Dos exjugadors del CF Igualada(Lucas Palma i Carles Güell) hi continuen. Costa destaca «el futbol propositiu de l’equip d’Adam Fontes, amb Joan Vives i el golejador Sergi Monsó com a referents ofensius». Per la seva banda, la FE Grama ha configurat un equip ideat per segellar l’ascens a la Segona Divisió RFEF. Els colomencs han retingut el porter Daniel Guiseris i els davanters Ángel González, Álex Montalván i Guillem Escarrabill i han incorporat, entre d’altres, els centrals Sergio Juste (CE l’Hospitalet) i Juan Carlos Oliver (FC Cerdanyola), el mig centre Adri Gimeno (UE Sant Andreu) i el golejador Godbless Eribo (EE Guineueta). Tot i el potencial de la Unió Atlètica d’Horta i de la FE Grama, Ferran Costa ratifica que «a més de sumar minuts de joc i d’incidir en el procés d’integració dels nous jugadors, al Municipal del Guinardó voldrem ser fidels a la nostra identitat competitiva i vèncer els nostres oponents».