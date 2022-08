L’atleta del Club Atlètic Igualada Petromiralles Roger Súria va debutar ahir amb la selecció estatal al campionat del Món sub-20 de Cali (Colòmbia). El fondista nascut a Agramunt i entrenat des d’aquest curs pel reconegut Carles Castillejo va competir a la segona de les tres sèries classificatòries previstes per determinar els quinze atletes que correran la final dels 3.000 m obstacles.

La sèrie en la qual Roger Súria es va jugar la classificació per a la final no va ser la més ràpida de les tres, tal com anhelava el fondista del Club Atlètic Igualada Petromiralles. En aquest context, que facilitava l’accés a la final de qualsevol dels dotze especialistes que hi van prendre part, l’agramuntí va assolir l’onzena posició final, amb un registre de 9 minuts, 14 segons i 60 centèsimes. L’atleta més ràpid va ser l’etíop Samuel Firewu (8’ 49’’ i 27 cts.). Tres corredors més d’aquesta sèrie van accedir a la final: el kenyà Emmanuel Wafula (8’, 49’’ i 57 cts.), el japonès Ryotaro Onuma (9’, 00’’ i 02 cts.) i l’italià Cesare Caiani (9’, 02’’ i 35 cts.).