L’Esport Ciclista Manresà organitzarà el dissabte 27 d’agost una nova edició de la Manbike 3 hores de resistència en BTT, a la zona esportiva del Congost. La cursa, que aplegarà ciclistes de diverses categories d’edat, tindrà lloc en un traçat de 2.5 km de llargada amb sortida i arribada a l’aparcament del pavelló del Nou Congost.

La Manbike se celebrarà entre les 17 i les 20 h, i s’hi podrà participar de forma individual amb bé formant equips de 2 i 3 integrants. Estarà oberta a totes les categories federades per edats, des d’escolars fins a veterans. Així mateix, també hi haurà una categoria pels corredors amb bicicleta gravel i pels qui vagin amb bicicleta elèctrica. Als ciclistes no federats se’ls farà una assegurança d’un dia.

La vetllada tornarà a omplir de bicicletes la zona del Congost. Els vencedors rebran els seus trofeus, tots els participants rebran un obsequi i es farà un sorteig de material esportiu. Hi haurà sopar gratuït pels corredors.